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    Жизнь

    Кендалл Дженнер завела змею

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    Кендалл Дженнер - Кендалл Дженнер завела змею
    Кендалл Дженнер

    Большинство знаменитостей заводит себе обычных домашних питомцев

    Например, у Мелиссы Маккарти есть два милейших ретривера, у Роберта Дауни-младшего — коты, а Джуди Денч часто рассказывает о рыбке по имени Лазарь. А вот Кендалл Дженнер выделилась на фоне остальных и завела себе домашнюю змею.

    О новом любимце реалити-звезда рассказала в социальных сетях, поделившись с поклонниками видео, на котором змея обвилась вокруг её волос так, словно Кендалл повязала её вместо резинки.

    На этих выходных модель посетила террариум, подержала детеныша змеи на руке и назвала его «своим сыном» в Instagram-историях. Очевидно, звезда успела привязаться к животному, потому что забрала его домой.

    Она не уточнила, к какому виду принадлежит её новый любимец, но можно быть спокойными, что змея явно не ядовитая. К тому же у семейства Кардашьян уже есть опыт общения с необычными питомцами, поскольку Крис Дженнер когда-то подарили шимпанзе, которую назвали Сьюзи.

    Джерело: popcornnews

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