Кендалл Дженнер завела змею

Большинство знаменитостей заводит себе обычных домашних питомцев

Например, у Мелиссы Маккарти есть два милейших ретривера, у Роберта Дауни-младшего — коты, а Джуди Денч часто рассказывает о рыбке по имени Лазарь. А вот Кендалл Дженнер выделилась на фоне остальных и завела себе домашнюю змею.

О новом любимце реалити-звезда рассказала в социальных сетях, поделившись с поклонниками видео, на котором змея обвилась вокруг её волос так, словно Кендалл повязала её вместо резинки.

На этих выходных модель посетила террариум, подержала детеныша змеи на руке и назвала его «своим сыном» в Instagram-историях. Очевидно, звезда успела привязаться к животному, потому что забрала его домой.

Она не уточнила, к какому виду принадлежит её новый любимец, но можно быть спокойными, что змея явно не ядовитая. К тому же у семейства Кардашьян уже есть опыт общения с необычными питомцами, поскольку Крис Дженнер когда-то подарили шимпанзе, которую назвали Сьюзи.