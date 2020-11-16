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    Шоу-биз

    «Незаконно красивая»: Тина Кароль продемонстрировала грудь в обтягивающем платье

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    Певица Тина Кароль - «Незаконно красивая»: Тина Кароль продемонстрировала грудь в обтягивающем платье
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Поклонники засыпали звезду комплиментами в сети

    Певица Тина Кароль поразила фанатов выходом в дизайнерском платье от David Koma. Шикарное декольте, оголенные плечи, стройный силуэт: вечернее платье, снимки в котором Тина запостила в своем микроблоге, просто свели поклонников певицы с ума.

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    «Незаконно красивая»: Тина Кароль продемонстрировала грудь в обтягивающем платье
    «Незаконно красивая»: Тина Кароль продемонстрировала грудь в обтягивающем платье
    «Незаконно красивая»: Тина Кароль продемонстрировала грудь в обтягивающем платье
    instagram.com/tina_karol/

    «Как по мне, самый шикарный образ за все эфиры», «Ну нереальная! Первое фото - взгляд в душу», «Незаконно красивая», «Безумно красивая, образ любимый», «До невозможности шикарный образ», - посыпались комплименты и восхищения на звезду.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль певица шоу-бизнес
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