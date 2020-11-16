«Незаконно красивая»: Тина Кароль продемонстрировала грудь в обтягивающем платье

Поклонники засыпали звезду комплиментами в сети

Певица Тина Кароль поразила фанатов выходом в дизайнерском платье от David Koma. Шикарное декольте, оголенные плечи, стройный силуэт: вечернее платье, снимки в котором Тина запостила в своем микроблоге, просто свели поклонников певицы с ума.

«Как по мне, самый шикарный образ за все эфиры», «Ну нереальная! Первое фото - взгляд в душу», «Незаконно красивая», «Безумно красивая, образ любимый», «До невозможности шикарный образ», - посыпались комплименты и восхищения на звезду.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.