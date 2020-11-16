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    Шоу-биз

    «Она реальный человек?»: Супермодель Белла Хадид снялась топлес в рекламе (фото)

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    Супермодель Белла Хадид - «Она реальный человек?»: Супермодель Белла Хадид снялась топлес в рекламе (фото)
    Супермодель Белла Хадид
    instagram.com/bellahadid/

    Подписчики знаменитости восхитились ее внешним видом в комментариях под постом

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, снялась в рекламе популярной марки топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных кадрах манекенщица сидит на полу полубоком к фотографу. Она позирует без бюстгальтера в трусах в тон кожи и лакированных ботинках на каблуках. На ней также — красный парик и золотая цепь.

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    «Она реальный человек?»: Супермодель Белла Хадид снялась топлес в рекламе (фото)
    «Она реальный человек?»: Супермодель Белла Хадид снялась топлес в рекламе (фото)
    «Она реальный человек?»: Супермодель Белла Хадид снялась топлес в рекламе (фото)
    instagram.com/bellahadid/

    Откровенной публикацией Хадид объявила о запуске совместной с брендом Chrome Hearts коллекции футболок и лонгсливов с принтом в стиле тай-дай. По ее словам, всю одежду из новой линейки она изготовила самостоятельно во время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что все вырученные с продажи вещей средства будут направлены в благотворительную организацию Feeding America, борющейся с голодом во всем мире.

    Подписчики знаменитости восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим почти два миллиона лайков. «Я горжусь тобой!», «Какая ты красотка», «Просто огонь», «Красивая Белла», «Ты вообще реальный человек? Вау», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
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