Эти невесты создали волшебные свадебные платья своими руками (фото)

Собрали для вас фото девушек, которые создали потрясающие свадебные наряды собственными руками

Любая девушка вам подтвердит, что свадебные платья стоят баснословных денег, особенно если вспомнить, что после церемонии невеста, скорее всего, больше никуда его не наденет. Поэтому неудивительно, что многие девушки ищут альтернативные способы выглядеть идеально в самый важный день.

Одно из решений финансовой проблемы — самостоятельный пошив платья. Все, что вам понадобится, — ткань, выкройки, фантазия и огромное желание (хотя растущие из нужного места руки тоже не помешают).

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.