В этих драматических ситуациях сосредоточена вся боль мира (курьезные фото)

Собрали для вас фото неудач, над которыми невозможно не рассмеяться

У каждого из нас иногда бывает очень плохие дни, когда, кажется, весь мир против нас. В такие дни мы обычно жаждем успокаивающих объятий или пытаемся переосмыслить свою жизнь с бокалом вина в руках.

Собрали для вас фотографии драматических ситуаций, над которыми невозможно не рассмеяться, если не быть их главным героем. Надеемся, что вам не приходилось переживать подобное, но нужно всегда быть готовым к неожиданностям, которые подкидывает нам судьба.\

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.