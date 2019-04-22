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    Жизнь

    Фанаты заподозрили, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт тайно женился

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    Фанаты заподозрили, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт тайно женился

    На этих выходных звезда поттерианы Руперт Гринт попал в объективы папарацци на ланче со своей давней возлюбленной Джорджией Грум

    После того, как несколько британских таблоидов опубликовали полученные фото, поклонники заподозрили, что актёр тайно женился на подруге: золотое кольцо на безымянном пальце Джорджии показалось им похожим на обручальное.

    На этих выходных Руперт Гринт со своей девушкой Джорджией Грум и другими друзьями отправился на ланч в Лондоне, где их и застали фотографы. Они запечатлели актрису и золотое кольцо на безымянном пальце её левой руки, после чего в сети распространились слухи, что влюблённые, возможно, узаконили свои отношения. Прошлогоднее интервью актёра только укрепило фанатов в их подозрениях: «Я почувствовал себя странно, когда отпраздновал тридцатилетие. Я собираюсь плыть по течению и продолжать играть интересных персонажей. В ближайшем будущем мне хотелось бы остепениться и завести детей».

    Тем не менее, представители Гринта опровергли эти слухи и твёрдо заявили, что он пока не женат. Их слова может подтвердить прошлогоднее фото, на котором видно то же самое кольцо на пальце у Грум.

    Напомним, что Руперт и Джорджия встречаются с 2011 года. Они долгое время держали свои отношения в тайне, а после отказывались от комментариев и интервью о своём романе. 27-летняя Грум тоже актриса, которая снималась в таких сериалах, как «Чисто английское убийство» и «Льюис».

    Джерело: popcornnews

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