Фото Петра Порошенко, который бежит. Стало известно, к кому так спешил президент (кадры)



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Автор фото: Леонид Шевчук

Автор фотографии, которую обсуждают уже второй день в соцсети, объяснил куда бежал Порошенко

Пользователи соцсетей уже второй день обговаривают фотографию президента Украины Петра Порошенко, которая была сделана в Житомире 11 марта. На снимке президент бежит по лужам к людям.

Петр Порошенко в Житомире

Как оказалось, некоторые СМИ на снимки увидели своеобразную «историю» и тут же опубликовали ее на страницах своих изданий. По их мнению, президент сбежал со своего предвыборного митинга в Житомире, после того, как местные жители его холодно встретили.

А некоторые журналисты даже сравнили Порошенко с экс-президентом Януковичем, который «тоже сбежал из Украины после Майдана».

Также прозвучала версия, что Петр Порошенко испугался крепких парней из «Нацкорпуса», которые недавно устроили беспорядки после встречи с главной государства.

Такая реакция общественности и СМИ вынудила автора фото Леонида Шевчука объяснить в соцсети, что на снимке запечатлен президент Украины, который не пытается сбежать, а наоборот, идет к людям в начале митинга.

«Я - автор фото с президентом, который идет к людям. Не убегает, не уходит, а идет в толпу тысяч людей, в том числе и в толпу оппонентов. Эти фото сделаны до митинга, когда Порошенко только выходит к людям», - написал Леонид Шевчук и отметил, что снимки опубликованы без предварительной коррекции.

На «историю с фотографиями» отреагировал и пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Классический фейк, когда фото подрезают. Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости опубликовать опровержение», - отметил Цеголко.