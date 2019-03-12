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    Фото

    Чувственные снимки призёров конкурса «Международный свадебный фотограф года»

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    Чувственные снимки призёров конкурса «Международный свадебный фотограф года»
    Автор фото: Джеймс Симмонс, Австралия

    Самые романтические фотографии молодоженов в объективе талантливых фотографов

    От романтических фотографий помолвки до эмоциональных свадебных портретов – опытные свадебные фотографы используют все свое мастерство, чтобы запечатлеть волнующие моменты одного из самых важных событий человеческой жизни.

    Свадебная фотография – жанр особый. Именно фотографам выпадает честь (и ответственность) запечатлеть самый торжественный день в жизни многих пар. Второй год подряд лучшие свадебные фотографы всего мира демонстрируют свое мастерство, принимая участие в конкурсе «Международный свадебный фотограф года».

    Участники этого замечательного конкурса представили свои работы в 11 категориях. Высшая награда – премия $11 000 досталась австралийскому свадебному фотографу Дэну О'Дэю. Победу ему принесла элегантная и романтическая фотография молодоженов, изображенных в теплом освещении на нейтральном фоне.

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    Главный победитель и победитель в категории «Портрет пары». Автор фото: Дэн О'Дэй, Австралия.
    Категория «Сольный свадебный портрет». Автор фото: Пол Ву, США.
    Категория «Свадебная вечеринка». Автор фото: Тху Тран, США.
    Категория «Вид сверху». Автор фото: Джефф Чанг, Канада.
    Категория «Одиночное изображение». Автор фото: Жюстин Булин, Канада.
    Победитель в категории «Эпические локации». Автор фото: Феликс Барра, Мексика.
    Категория «Свадебная вечеринка». Автор фото: Сергей Лапковский, США.
    Победитель в категории «Вид сверху». Автор фото: Стивен Стеммлер из Tara Lilly Photography, Канада.
    Категория «Помолвочное фото». Автор фото: Эстебан Гил, США.
    Победитель в категории «Одиночное изображение». Автор фото: Джеймс Симмонс, Австралия.
    Категория «Чёрно-белое». Автор фото: Чисса Чейна, Греция.
    1 место в категории «Свадебная вечеринка». Автор фото: Селестин Эрден, Канада.
    2 место в общем конкурсе. Автор фото: Джейсон Тей, Австралия.
    2 место в категории «Вид сверху». Автор фото: Никки Ледбеттер, Великобритания.
    1 место в категории «Плёнка и аналог». Автор фото: Ален Шредер, Бельгия.
    3 место в категории «Плёнка и аналог». Автор фото: Наоми Гоггин, Великобритания.
    Категория «Одиночное изображение». Автор фото: Стивен Херршафт, Германия.
    Категория «Одиночное изображение». Автор фото: Мередит Лорд, Новая Зеландия.
    Категория «Чёрно-белое». Автор фото: Джейсон Нейлор, Новая Зеландия
    Категория «Чёрно-белое». Автор фото: Иржи-Хорак, Испания.
    Категория «Чёрно-белое». Автор фото: Ирэн Лампе, Германия.
    Категория «Эпические локации». Автор фото: Селестин Эрден, Канада.
    iwpoty.com/2018-winners-gallery

    Другие фотографии, отмеченные жюри, охватывают весь спектр незабываемых эмоций, которые молодожены испытывают перед свадьбой, во время и после нее. Их работа – свидетельство профессионализма, терпения и творческой проницательности, необходимых для создания фотографий, значимость которых трудно переоценить.

    Джерело: cameralabs.org

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