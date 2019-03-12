Чувственные снимки призёров конкурса «Международный свадебный фотограф года»

Самые романтические фотографии молодоженов в объективе талантливых фотографов

От романтических фотографий помолвки до эмоциональных свадебных портретов – опытные свадебные фотографы используют все свое мастерство, чтобы запечатлеть волнующие моменты одного из самых важных событий человеческой жизни.

Свадебная фотография – жанр особый. Именно фотографам выпадает честь (и ответственность) запечатлеть самый торжественный день в жизни многих пар. Второй год подряд лучшие свадебные фотографы всего мира демонстрируют свое мастерство, принимая участие в конкурсе «Международный свадебный фотограф года».

Участники этого замечательного конкурса представили свои работы в 11 категориях. Высшая награда – премия $11 000 досталась австралийскому свадебному фотографу Дэну О'Дэю. Победу ему принесла элегантная и романтическая фотография молодоженов, изображенных в теплом освещении на нейтральном фоне.

Другие фотографии, отмеченные жюри, охватывают весь спектр незабываемых эмоций, которые молодожены испытывают перед свадьбой, во время и после нее. Их работа – свидетельство профессионализма, терпения и творческой проницательности, необходимых для создания фотографий, значимость которых трудно переоценить.