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    День рождения Джейми Александр: лучшие фотосессии актрисы

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    День рождения Джейми Александр: лучшие фотосессии актрисы
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    Джейми Александр (настоящее имя Джейми Тарбуш) родилась 12 марта 1984 года в городе Гринвилл, штат Каролина, США

    На телевизионных экранах девушка впервые появилась в 2004 году, в киноленте «Ловушка для белки». Фильм не принес Александр популярности, но уже два года спустя она получила предложение о работе еще в двух кинолентах – фильме ужасов режиссера Джона Шибана «Остановка» и триллере «Другая сторона».

    На роль Ханны Томпсон в киноленте «Другая сторона» актриса попала совершенно случайно: на прослушивании Александр читала текст мужских ролей и так впечатлила режиссера Грега Бишопа, что получила предложение о съемках.

    Еще одну роль в фильме ужасов Джейми получила уже через год – в 2007 году. Самой известной работой Джейми стал фильм «Тор», снятый по мотивам студии комиксов «Марвел». В нем актриса сыграла роль Сиф.

    В период с 2007 по 2015 годы актриса активно снималась в эпизодических ролях, в телевизионных сериалах. Съемки в «Кайл XY» в паре с Мэттом Далласом принесли девушки особый успех: оба молодых актера сыграли роли подростков, обладающих сверхъестественными способностями. В 2008 году Александр была номинирована на премию «Сатурн» за лучшую роль второго плана в «Кайл XY».

    В 2011 году Джейми с Томом Хиддлстоном приняла участие в работе над кинолентой «Тор». Фанаты приписывали актерам романтические отношения, а папарацци подозревали Тома в нетрадиционной ориентации. В 2013 году Александр снялась в кинокартине «Возвращение героя» с Арнольдом Шварценеггером.

    С 2015 года Александр снимается в главной роли в многосерийном фильме «Слепое пятно». Для съемок Джейми пришлось нанести на тело множество рисунков, поскольку по сценарию тело героини покрыто татуировками.

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    theplace.ru
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    theplace.ru
    theplace.ru
    День рождения Джейми Александр: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru
    theplace.ru
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    theplace.ru
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    На официальной премьере Александр шокировала присутствующих чрезмерно откровенным нарядом: вечернее платье от знаменитого дизайнера Azzaro обнажило сексуальную грудь актрисы, лишь слегка прикрыв ее.

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