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    Жизнь

    Где поесть: названы лучшие рестораны мира по версии Travelers’ Choice Awards

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    Где поесть: названы лучшие рестораны мира по версии Travelers’ Choice Awards

    Всего в рейтинг попали 25 заведений

    Портал Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира по версии Travelers’ Choice Awards. Лидерами списка стали два французских заведения — Auberge du Vieux Puits из Фонжонкуса и La Ville Blanche из Роспеса, специализирующиеся на европейской и французской кухне. Третьим оказался аргентинский ресторан Chila, находящийся в Буэнос-Айресе.

    Четвертое место занял британский ресторан The Black Swan в местечке Олдстед в графстве Норт-Йоркшир. Пятерку рейтинга замыкает заведение под названием Leo из колумбийской Боготы.

    Кроме них в топ-10 рейтинга вошли рестораны Aramburu (Буэнос-Айрес, Аргентина), La Maison d'à Côté (Монливо, Франция), 040 Restaurante (Сантьяго, Чили), Ise Sueyoshi (Нисиадзабу, Япония) и The Fat Duck (Брей-на-Темзе, Великобритания).

    Всего в рейтинг попали 25 заведений, среди них оказались рестораны Германии, Китая, ЮАР, Испании, Нидерландов, Италии, Новой Зеландии, Израиля, США и Мексики.

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

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