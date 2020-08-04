Где поесть: названы лучшие рестораны мира по версии Travelers’ Choice Awards



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Всего в рейтинг попали 25 заведений

Портал Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира по версии Travelers’ Choice Awards. Лидерами списка стали два французских заведения — Auberge du Vieux Puits из Фонжонкуса и La Ville Blanche из Роспеса, специализирующиеся на европейской и французской кухне. Третьим оказался аргентинский ресторан Chila, находящийся в Буэнос-Айресе.

Четвертое место занял британский ресторан The Black Swan в местечке Олдстед в графстве Норт-Йоркшир. Пятерку рейтинга замыкает заведение под названием Leo из колумбийской Боготы.

Кроме них в топ-10 рейтинга вошли рестораны Aramburu (Буэнос-Айрес, Аргентина), La Maison d'à Côté (Монливо, Франция), 040 Restaurante (Сантьяго, Чили), Ise Sueyoshi (Нисиадзабу, Япония) и The Fat Duck (Брей-на-Темзе, Великобритания).

Всего в рейтинг попали 25 заведений, среди них оказались рестораны Германии, Китая, ЮАР, Испании, Нидерландов, Италии, Новой Зеландии, Израиля, США и Мексики.

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