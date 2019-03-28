Александр Педан признался, что не дружит с Сергеем Притулой



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Александр Педан

По словам шоумена ему не нравится играть роль второй скрипки

Общие телевизионные проекты, корпоративы, тусовки часто превращают звезд из просто знакомых в друзей. Но, как признался Александр Педан, это не его вариант. Ни с кем из звезд шоумен тесно не дружит.

«Работы вполне хватает на работе, – рассказал он в интервью журналу «Телегид». – А мое ближайшее окружение, скорее, объединяют спортивные интересы. Для того чтобы дружить, нужен объединяющий фактор».

Даже с коллегой по проектам «Підйом», «КарбіоЛіто» и «Хто зверху?» Сергеем Притулой у Александра Педана очень ровные отношения.

«Серега – лидер, ярко выраженный альфа-самец, и в нашем дуэте мне не хотелось бы играть вторую скрипку, – признался ведущий Нового канала. – Во мне тоже есть лидерские качества, и когда наши пути разошлись, оба выдохнули с облегчением. В свое время мы друг другу очень помогли, и радует, что остались в хороших отношениях. Но наши рабочие графики настолько загружены, что видеться и дружить слишком сложно. Смешно, но мы с ним живем на соседних улицах, а в гостях друг у друга были, может быть, от силы по разу».