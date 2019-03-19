Александр Педан дебютировал на театральной сцене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Педан

Мечта детства, наконец, стала реальностью – на днях Александр Педан дебютировал как театральный актер на сцене Октябрьского дворца

Украинский телеведущий исполнил одну из главных ролей в антрепризе «Ladies 'Night».

«Я очень приятно удивлен, – признается Александр. – У нас был аншлаг. Радостно осознавать, что несколько сотен человек пришли посмотреть спектакль ради тебя. Скажу больше, такое количество цветов в последний раз я получал на 30-летие».

У Александра Педана было всего два месяца на то, чтобы из топового украинского телеведущего перевоплотиться в застенчивого, временами неуверенного в себе и целомудренного Нормана. По сюжету, мужчина остался без работы и дохода, и вместе с еще пятью друзьями решил создать свое стриптиз-шоу. Единственное общее между Александром и его персонажем то, что они оба блогеры. Вот только подписчиков у второго пока всего двенадцать.

«У меня была сцена, перед которой я по-особому волновался, – рассказывает ведущий Нового канала. – Моему персонажу нужно было поцеловать девушку – героиню Саши Машлятиной. Я не знал, как об этом рассказать жене, которая должна была присутствовать на премьере. Саша, кстати, тоже переживала и потом за кулисами даже извинялась за эту сцену перед Инной».

Вместе с женой, которая с волнением ожидала сцену «Х», на премьеру «Ladies 'Night. Kyiv Style» пришли его друзья и кумовья. Дети ведущего остались дома, поскольку спектакль имеет возрастное ограничение «18+». Среди зрителей в зале присутствовали также коллеги Александра Педана.

«Я не ожидала такого аншлага, – рассказывает Анна Жижа. – В тот вечер в Октябрьском дворце собрались все – актеры, музыканты, телевизионщики, и, конечно, их поклонники. Зал был полон под завязку. Еще в начале Антон Лирник предупредил, что профессиональных актеров в постановке нет, но все участники – публичные лица и любимчики украинцев. Юмора было очень много, а оркестр на сцене поддерживал атмосферу. Нам всем сейчас нужен юмор. Неполитизированный. И даже если кому-то в некоторых местах юмор покажется грубоватым и чересчур мужским – надо вспомнить фабулу: эти парни – простые работяги, которые потеряли работу на заводе в Ливерпуле, но придумали небанальный и экстраординарный для себя способ зарабатывать. Как герои преодолеют обстоятельства – это то, за чем всегда интересно наблюдать. Парням удалось это сделать смешно. А Саше большое спасибо за билеты и отличное настроение!»