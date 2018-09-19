Голая Кейт Миддлтон: Суд снова рассматривает дело о пикантных фотографиях супруги принца Уильяма



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Кейт Миддлтон

Редактора журнала Closer обратились к французскому суду с просьбой уменьшить крупные штрафы, наложенные на них за решение опубликовать частные фотографии герцогини Кембриджской, сделанные во время ее отпуска в Любероне.

Речь о снимках, на которых Кейт Миддлтон, мать троих детей, заснята только в плавках от купальника и с обнаженной грудью. Редактор журнала, Лоуренс Пьеу и издатель Эрнесто Маури были серьезно оштрафованы. Их обязали заплатить огромную сумму денег за моральный ущерб королевской чете, пишет The Telegraph.

Французские прокуроры попросили суд в Версале оспорить санкции, наложенные на журнал и его редакторов и увеличить штрафы для фотографов, которые все еще отрицают ответственность за снимки, отмечает Facenews.

«Это было абсолютно неприемлемое нарушение не только частной жизни двух королевских персон, но и достоинства женщины», — сказал в суде французский прокурор Марк Бриссет-Фуко.

Во время первого заседания представители журнала Closer утверждали, что фотографии Миддлтон были в общественном доступе, и такие снимки создают позитивный образ для королевской семьи. Но в письме, зачитанном в суде в прошлом году, принц Уильям сказал, что этот инцидент привел к болезненным воспоминаниям о папарацци, преследующих его покойную мать принцессу Диану.