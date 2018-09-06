Королевские представители рассказали об отношениях принца Чарльза с сыновьями



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Недавно появились слухи о том, что между принцем Чарльзом и его сыновьями идет холодная война

Представители монаршей семьи поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что эта информация — фикция чистой воды.

Источник утверждал, что принцы Уильям и Гарри не могут найти общий язык с отцом, а он в свою очередь ненавидит их за излишнюю эмоциональность после смерти принцессы Дианы.

На самом же деле все наоборот. По сообщению лиц, приближенных к королевской семье, Чарльз прекрасно ладит с сыновьями. В детстве принцы часто проводили время с ним в его загородном поместье и в его владениях в Шотландии.

Конечно, им не удается видеться так часто, как хотелось бы, из-за работы, но все это прекрасно понимают. Будучи детьми, Уильям и Гарри называли отца трудоголиком, теперь же они сами постоянно в делах.

«Он мотивирует и вдохновляет их. Гарри и Уильям хотят, чтобы отец ими гордился. Их отношения очень трепетные, хоть они и не проявляют это», — рассказал инсайдер.

Ранее также ходили слухи, что у принца Гарри были натянутые отношения с Чарльзом, но Меган Маркл помогла им найти общий язык. Правда это или нет, но герцогиня Сассекская очень сдружилась с Чарльзом и даже получила от него домашнее прозвище.

Джерело: graziamagazine.ru