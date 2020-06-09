Gucci начали выпускать «бабушкины» тапки с мехом (фото)



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Фото: Gucci

В ассортименте люксового бренда появилась новая модель текстильных тапок-унисекс

Итальянский модный дом Gucci начал продавать меховые тапки, об этом сообщает The Sun.

В ассортименте люксового бренда появилась новая модель текстильных тапок-унисекс, на которых изображен логотип Gucci, впервые использованный в 70-х годах прошлого века.

Стоимость одной пары обуви на сайте бренда варьируется от 525 до 610 фунтов стерлингов.

Журналисты обратили внимание на то, что в похожих тапках появлялась британская актриса Кэтрин Тейт, которая сыграла пожилую женщину в комедийном фильме Nan: The Movie.