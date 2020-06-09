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    Жизнь

    Gucci начали выпускать «бабушкины» тапки с мехом (фото)

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    Gucci начали выпускать «бабушкины» тапки с мехом (фото)
    Фото: Gucci

    В ассортименте люксового бренда появилась новая модель текстильных тапок-унисекс

    Итальянский модный дом Gucci начал продавать меховые тапки, об этом сообщает The Sun.

    В ассортименте люксового бренда появилась новая модель текстильных тапок-унисекс, на которых изображен логотип Gucci, впервые использованный в 70-х годах прошлого века.

    Стоимость одной пары обуви на сайте бренда варьируется от 525 до 610 фунтов стерлингов.

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    Gucci начали выпускать «бабушкины» тапки с мехом (фото)
    Gucci начали выпускать «бабушкины» тапки с мехом (фото)
    Gucci начали выпускать «бабушкины» тапки с мехом (фото)
    Gucci начали выпускать «бабушкины» тапки с мехом (фото)
    Gucci начали выпускать «бабушкины» тапки с мехом (фото)

    Журналисты обратили внимание на то, что в похожих тапках появлялась британская актриса Кэтрин Тейт, которая сыграла пожилую женщину в комедийном фильме Nan: The Movie.

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    одежда
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