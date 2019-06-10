Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака



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Гвинет Пэлтроу instagram.com/gwynethpaltrow

46-летняя Гвинет Пэлтроу приверженица нестандартных отношений

Оказывается, она не всегда живет вместе со своим мужем, 48-летним Брэдом Фэлчаком.

Основательница компании Goop призналась, что обратилась с консультацией к учителю по интиму, который посоветовал ей создать полярность в браке. Это означает, что Гвинет и Брэду необходимо жить в разных домах, но все же четыре дня в неделю супруги проводят вместе.

«Все мои женатые друзья говорят, что наш план с расписанием звучит идеально и нам не надо ничего менять», — заявила Пэлтроу в интервью изданию The Sunday Times.

Актриса считает такой метод практичным и даже милым. Она уверена, что сохранение личного пространства поможет им с мужем не растерять любовь и страсть.

В сентябре прошлого года Гвинет и Брэд поженились спустя четыре года отношений. Медовый месяц пара провела в компании детей, а также бывшего мужа актрисы Криса Мартина и его новой девушки. Спустя четыре месяца после свадьбы Гвинет заявила, что они с Брэдом не съехались из-за детей от первых браков. В одном из интервью актриса призналась, что ей тяжело представить себя в роли мачехи.

Джерело: graziamagazine.ru