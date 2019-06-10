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    Жизнь

    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака

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    Гвинет Пэлтроу - Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу
    instagram.com/gwynethpaltrow

    46-летняя Гвинет Пэлтроу приверженица нестандартных отношений

     Оказывается, она не всегда живет вместе со своим мужем, 48-летним Брэдом Фэлчаком.

    Основательница компании Goop призналась, что обратилась с консультацией к учителю по интиму, который посоветовал ей создать полярность в браке. Это означает, что Гвинет и Брэду необходимо жить в разных домах, но все же четыре дня в неделю супруги проводят вместе.

    «Все мои женатые друзья говорят, что наш план с расписанием звучит идеально и нам не надо ничего менять», — заявила Пэлтроу в интервью изданию The Sunday Times.

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    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака
    Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет идеального брака

    Актриса считает такой метод практичным и даже милым. Она уверена, что сохранение личного пространства поможет им с мужем не растерять любовь и страсть.

    В сентябре прошлого года Гвинет и Брэд поженились спустя четыре года отношений. Медовый месяц пара провела в компании детей, а также бывшего мужа актрисы Криса Мартина и его новой девушки. Спустя четыре месяца после свадьбы Гвинет заявила, что они с Брэдом не съехались из-за детей от первых браков. В одном из интервью актриса призналась, что ей тяжело представить себя в роли мачехи.

    Джерело: graziamagazine.ru

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