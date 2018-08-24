Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу



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Мерил Стрип

Вероятно, каждая актриса в Голливуде хотела бы иметь успех Мерил Стрип, которая является рекордсменом по числу номинаций на «Оскар»

Но стать второй Стрип сложно, а вот пожить в ее доме – вполне реально. Мерил выставила на продажу свой пентхаус на Манхэттене, который она купила в 2006 году.

12 лет назад актриса купила просторные апартаменты на берегу Гудзона за 10,3 млн долларов, а продает их сейчас за 24,6 млн. Площадь светлой и стильной квартиры составляет 366 квадратных метра, в ней есть 4 спальни, две ванные комнаты, две гардеробные, а также роскошная терраса с видом на Нью-Йорк.

Мерил вместе со своим супругом Доном Гаммером практически не бывает в этом пентхаусе, ведь они живут в пригороде Нью-Йорка, Коннектикуте, где у них есть большой дом.