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    Жизнь

    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу

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    Мерил Стрип - Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип

    Вероятно, каждая актриса в Голливуде хотела бы иметь успех Мерил Стрип, которая является рекордсменом по числу номинаций на «Оскар»

    Но стать второй Стрип сложно, а вот пожить в ее доме – вполне реально. Мерил выставила на продажу свой пентхаус на Манхэттене, который она купила в 2006 году.

    12 лет назад актриса купила просторные апартаменты на берегу Гудзона за 10,3 млн долларов, а продает их сейчас за 24,6 млн. Площадь светлой и стильной квартиры составляет 366 квадратных метра, в ней есть 4 спальни, две ванные комнаты, две гардеробные, а также роскошная терраса с видом на Нью-Йорк.

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    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу
    Мерил Стрип выставила свой пентхаус на продажу

    Мерил вместе со своим супругом Доном Гаммером практически не бывает в этом пентхаусе, ведь они живут в пригороде Нью-Йорка, Коннектикуте, где у них есть большой дом.

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