  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Неидеальная фигура: Ким Кардашьян засветила утягивающее белье

    • Розсилка
    Ким Кардашьян - Неидеальная фигура: Ким Кардашьян засветила утягивающее белье
    Ким Кардашьян

    Ким Кардашьян уверенно удерживала статус безупречно одетой звезды, но один из последних ее выходов потерпел провал

    37-летняя звезда реалити-шоу пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе в розовом латексном платье, которое плотно облегало ее фигуру. Но Ким не углядела и из-под сексапильного наряда предательски выглянуло утягивающее белье.

    Папарацци не упустили момента и сфотографировали модный провал дивы.

    В Сети было начали обсуждать то, что плоский живот и округлые ягодицы Ким — магия Spanx, но она поспешила опровергнуть слова хейтеров.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Неидеальная фигура: Ким Кардашьян засветила утягивающее белье
    Неидеальная фигура: Ким Кардашьян засветила утягивающее белье
    Неидеальная фигура: Ким Кардашьян засветила утягивающее белье

    В Instagram звезды появилось фото в бикини, после которого сложно засомневаться в стройности миссис Уэст.

    -30_09

    К слову, в ситуации с неловко продемонстрированным утягивающим бельем попадала не только Ким. Среди «пойманных» знаменитостей оказывались Бейонсе, Дженнифер Лопеси многие другие. А Кристен Стюарт вовсе носит Spanx, как платье!

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости мода и красота Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ