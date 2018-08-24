Неидеальная фигура: Ким Кардашьян засветила утягивающее белье



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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян уверенно удерживала статус безупречно одетой звезды, но один из последних ее выходов потерпел провал

37-летняя звезда реалити-шоу пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе в розовом латексном платье, которое плотно облегало ее фигуру. Но Ким не углядела и из-под сексапильного наряда предательски выглянуло утягивающее белье.

Папарацци не упустили момента и сфотографировали модный провал дивы.

В Сети было начали обсуждать то, что плоский живот и округлые ягодицы Ким — магия Spanx, но она поспешила опровергнуть слова хейтеров.

В Instagram звезды появилось фото в бикини, после которого сложно засомневаться в стройности миссис Уэст.

К слову, в ситуации с неловко продемонстрированным утягивающим бельем попадала не только Ким. Среди «пойманных» знаменитостей оказывались Бейонсе, Дженнифер Лопеси многие другие. А Кристен Стюарт вовсе носит Spanx, как платье!

Джерело: graziamagazine.ru