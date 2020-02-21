Хоакин Феникс спас теленка от смерти на скотобойне (видео)



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Хоакин Феникс - один из самых известных зоозащитников и вегетарианцев в Голливуде

После своей эмоциональной речи на «Оскаре» о правах животных актер приехал на скотобойню, чтобы спасти корову и ее детеныша

Спустя несколько дней после церемонии вручения «Оскара», где Хоакин Феникс получил главный приз в категории «Лучшая мужская роль» за роль Джокера, а также произнес речь о правах животных, актер отправился на скотобойню недалеко от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает CNN.

Приехав туда, актер познакомился с директором Энтони Ди Марией, который провел ему экскурсию и позволил актеру и его команде (в которой, кстати, была и невеста актера Руни Мара) увезти со скотобойни корову по кличке Либерти и ее теленка Индиго.

«Я никогда не думал, что найду друзей на бойне, но, встретив Энтони и открыв ему свое сердце, я понял, что у нас больше общего, нежели различий. Если бы не его доброта, Либерти и ее теленок Индиго погибли бы ужасной смертью. Я надеюсь, что, наблюдая за тем, как малыш Индиго растет вместе со своей мамой Либерти на ферме Sanctuary, мы всегда будем помнить, что дружба может возникнуть в самых неожиданных местах. И независимо от того, насколько мы все разные, доброта и сострадание должны быть превыше всего», — заявил Феникс.

Хоакин лично взял теленка на руки и отнес в фургон. Индиго и его мать отвезли на ферму Sanctuary в северном округе Лос-Анджелеса.