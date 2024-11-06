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«Пролежав 77 років». На аукціоні продано шматок весільного торта королеви Єлизавети II

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Пролежав 77 років». На аукціоні продано шматок весільного торта королеви Єлизавети II
На весілля Єлизавети та Філіпа 20 листопада 1947 року приготували чотириярусний торт
фото: John Fairhall/BBC

Коли кусочок торту знайшли, він був в оригінальній упаковці та з листом від Єлизавети II, датованим листопадом 1947 року

На аукціоні за 2 200 фунтів стерлінгів (≈117, 3 тис. грн) продали шматок торта з весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Про це повідомляє BBC.

Шматок весільного фруктового торта з весілля королівської родини виявили у валізі під ліжком через 77 років з дня події, коли пара пригощала 2,7-метровим тортом своїх 2000 гостей.

На момент весілля ще принцеса Єлизавета пригостила шматком торта Меріон Полсон – економку, яка працювала у палаці Холірудхаус в Единбурзі з 1931 по 1969 роки.

Жінку пригостили на знак подяки за подарунок для молодят – десертного сервізу. Однак Полсон торт так і не з’їла, а заховала його серед своїх речей під ліжком.

Коли торт знайшли, він був в оригінальній подарунковій упаковці та з листом від Єлизавети II, датованим листопадом 1947 року.

«Ми з чоловіком глибоко зворушені тим, що ви взяли участь у підготовці такого чудового весільного подарунка. Ми обидва зачаровані сервіруванням десертів. Я знаю, що всі, хто його побачить, будуть у захваті від різноманіття кольорів та прекрасного забарвлення», – мовиться у листі.

«Пролежав 77 років». На аукціоні продано шматок весільного торта королеви Єлизавети II фото 1
фото: John Fairhall/BBC

Сім’я економки після знахідки вийшла на зв’язок з аукціоністами на початку 2024 року, щоб продати торт з молотка.

«Це справжня маленька знахідка, маленька капсула часу з прекрасним тортом» , – сказав представник аукціонного дому Reeman Dansie Джеймс Грінтер.

Стартова ціна торта була 500 фунтів стерлінгів, однак під час торгів зросла до 2 220 фунтів стерлінгів. Власником весільного торта монархів став покупець з Китаю, який брав участь в аукціоні телефоном.

«Пролежав 77 років». На аукціоні продано шматок весільного торта королеви Єлизавети II фото 2
фото: John Fairhall/BBC

На весілля Єлизавети та Філіпа 20 листопада 1947 року приготували чотириярусний торт. Грінтер сказав, що шматок знайденого торта став першим витвором, який продали «у повній комплектації».

«У цього екземпляра дійсно є оригінальний вміст, що надзвичайна рідкість. Не забувайте, що це було виготовлено за часів нормування… Для них спекли найкращий торт. Я бачив його фото – він міг би зайняти половину кімнати, він був абсолютно величезним», – розповів він. При цьому аукціонер наголосив, що зараз торт не у кращому стані.

«Я не думаю, що мені дуже хотілось би його їсти, повинен визнати», – резюмував він.

Нагадаємо, перше видання роману про Гаррі Поттера британської письменниці Джоан Роулінг, яке вважається рідкісним, оскільки містить кілька унікальних помилок, було продане на аукціоні за 53 500 євро (орієнтовно 2,3 млн грн). 

Примірник є одним із 500 перших надрукованих у 1997 році, коли видавці випустили невелику кількість книг через невпевненість щодо популярності історії.

Також капелюх, який герой Харрісона Форда носив у другій частині кіносаги про Індіана Джонса, пішов із молотка. Покупець запропонував за нього $630 тис. Коричневий фетровий капелюх, спеціально виготовлений для зйомок фільму «Індіана Джонс і храм долі», став найдорожчим лотом нещодавнього аукціону в Лос-Анджелесі, де розпродували голлівудський реквізит.

До слова, житель графства Беркшир на ім'я Ед Паунолл витратив 150 британських фунтів, щоб викупити на аукціоні яйце незвичайної сферичної форми. За оцінками експертів, можливість зустріти таке яйце становить один на мільярд. 

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Теги: Королева Єлизавета II весілля Велика Британія аукціон подарунок

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