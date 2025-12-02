Головна Скотч Життя
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: instagram/spivakgalyna

Прощання з Василем Хомко відбудеться 5 грудня в Михайлівському Золотоверхому соборі 

На війні проти російських окупантів загинув колишній режисер популярного розважального тревел-шоу «Орел і Решка» Василь Бейрут Хомко. Сумну звістку повідомила дружина воїна Галина Співак на своїй сторінці в Instagram. Згідно з її повідомленням, Хомко поліг ще 2 жовтня цього року, передає «Главком».

Галина Співак написала зворушливе прощання: «Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті і загинув у бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас. Спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам’ять».

Церемонія прощання з Василем відбудеться у п'ятницю, 5 грудня. Служба в Михайлівському Золотоверхому соборі розпочнеться о 12:00, а збір усіх охочих вшанувати пам'ять – об 11:30 на Михайлівській площі. Тих, хто бажає приєднатися до урочистого поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, просять особисто написати його дружині.

Дружина Василя звернулася до всіх, хто знав його: «Хтось із вас навчався з ним в університеті, хтось працював у рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, друг, колега, побратим – сьогодні всі ми у безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю жертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне».

Повідомлялося, що на фронті у боях з російською армією загинув онук Левка Лук’яненка Антон Стасів, який служив у ЗСУ. Сумну звістку повідомив дисидент, політв’язень та народний депутат І скликання Олесь Шевченко.

Олесь Шевченко висловив свої співчуття родині загиблого героя. «Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою – він за Україну голову поклав!» – написав він.

Нагадаємо, за трагічних обставин у ДТП загинув актор, військовослужбовець Олексій Наконечний. Серед побратимів він відомий також за позивним «Артист». 

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
