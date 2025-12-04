У Китаї 95-річна жінка «ожила» через шість днів після смерті

Лі Сюфен розповіла, що прокинулася у труні з відчуттям сильного голоду, відчинила кришку і пішла додому готувати

Неймовірний випадок стався у китайській провінції Гуансі, де 95-річна пенсіонерка Лі Сюфен несподівано «повернулася» до життя через шість днів після того, як сусіди вважали її померлою. Як повідомляє Daily Express, відповідно до китайського звичаю, тіло Сюфен помістили у відкритий гроб і залишили біля будинку для публічного прощання. Місцеві жителі запанікували, коли виявили, що гроб порожній, пише «Главком».

Як з'ясувалося, «воскресла» пенсіонерка була знайдена на кухні свого будинку, де готувала їжу. Сама Лі Сюфен розповіла, що прокинулася у труні з відчуттям сильного голоду, відчинила кришку і пішла додому готувати. Лікарі згодом діагностували у неї рідкісний стан, відомий як каталепсія, при якому дихання та серцебиття стають майже непомітними, і людина може помилково вважатися мертвою. Через місцеву похоронну традицію всі речі Сюфен, які мали бути використані для похорону або вважалися її майном, були спалені. Таким чином, жінка, яка «воскресла», залишилася без свого майна.

