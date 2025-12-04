Головна Скотч Життя
У Китаї 95-річна жінка «ожила» через шість днів після смерті

Каталепсія спричинила воскресіння пенсіонерки у Гуансі
Лі Сюфен розповіла, що прокинулася у труні з відчуттям сильного голоду, відчинила кришку і пішла додому готувати

Неймовірний випадок стався у китайській провінції Гуансі, де 95-річна пенсіонерка Лі Сюфен несподівано «повернулася» до життя через шість днів після того, як сусіди вважали її померлою. Як повідомляє Daily Express, відповідно до китайського звичаю, тіло Сюфен помістили у відкритий гроб і залишили біля будинку для публічного прощання. Місцеві жителі запанікували, коли виявили, що гроб порожній, пише «Главком».

Як з'ясувалося, «воскресла» пенсіонерка була знайдена на кухні свого будинку, де готувала їжу. Сама Лі Сюфен розповіла, що прокинулася у труні з відчуттям сильного голоду, відчинила кришку і пішла додому готувати. Лікарі згодом діагностували у неї рідкісний стан, відомий як каталепсія, при якому дихання та серцебиття стають майже непомітними, і людина може помилково вважатися мертвою. Через місцеву похоронну традицію всі речі Сюфен, які мали бути використані для похорону або вважалися її майном, були спалені. Таким чином, жінка, яка «воскресла», залишилася без свого майна.

До слова, в Одесі померла одна з жінок, які 25 листопада впали разом із балконом на вулиці Новосельського. Друга постраждала перебуває у відділенні інтенсивної терапії в стані середньої тяжкості. Про це повідомив Владислав Севергін, заступник медичного директора з хірургічної роботи одеської лікарні, куди доставили жінок.

