Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Залужний із дружиною повернувся в Україну (фото)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Валерій Залужний показав своїм підписникам фото з дружиною Оленою
фото: Валерій Залужний

Валерій Залужний повернувся в Україну разом із дружиною

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, поділився фото з дружиною після повернення в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Валерій Залужний разом із дружиною Оленою повернулися до України
Валерій Залужний разом із дружиною Оленою повернулися до України
фото: Валерій Залужний

У соцмережах він поділився світлиною з України, підписавши її: «Вдома найкраще». Публікація вже зібрала численні привітання та слова підтримки від користувачів, які наголошують на важливості сімейного тепла та рідної землі навіть у складні часи.

Нагадаємо, що користувачі мережі активно коментують новий знімок, який посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах без жодного підпису. На знімку зображено Залужного у класичному костюмі, він стоїть біля великого вікна з видом на центр Лондона.

Раніше посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив нове фото, на якому він позує в окулярах. Залужний показався в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах. 

Читайте також:

Теги: посол Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітакер поділився світлинами зі своєї поїздки
Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО
7 листопада, 04:25
Інцидент стався у Санкт-Петербурзі, коли дипломат мав зустрітися з польською громадою
У Росії здійснено напад на польського посла
20 листопада, 12:52
Ірина Білик зустрілася із Валерієм Залужним у Великій Британії
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
21 листопада, 15:05
Україно - Ізраїльський саміт
Українські медики впроваджують ізраїльський досвід екстреної медицини під час війни
27 листопада, 11:31
Литвиненко має ступінь доктора політичних наук
Колишній секретар РНБО став послом у Сербії
27 листопада, 21:46
За словами дипломатки, близько мільярда євро потрібно до кінця року для закупівлі зброї для України
Посол повідомила, скільки грошей треба на закупівлю зброї США для України до кінця року
Сьогодні, 15:17
Залужний закликав не вірити у будь-які мирні ініціативи з боку Росії
Залужний закликав не вірити у будь-які мирні ініціативи з боку Росії
Вчора, 06:28
Залужний виклав світлину в окулярах
Залужний змінив образ (фото)
13 листопада, 10:56
Залужний показав нове фото
Нове фото Залужного заінтригувало соцмережі
20 листопада, 18:49

Життя

Залужний із дружиною повернувся в Україну (фото)
Залужний із дружиною повернувся в Україну (фото)
Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
Азіатські леви з'їли двох дітей в Індії за три дні
Азіатські леви з'їли двох дітей в Індії за три дні
Три місяці на фронті: донька бізнесмена Корогодського служить у територіальній обороні
Три місяці на фронті: донька бізнесмена Корогодського служить у територіальній обороні
Михайлу Поплавському – 76. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
Михайлу Поплавському – 76. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Сьогодні, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua