Залужний із дружиною повернувся в Україну (фото)

Валерій Залужний повернувся в Україну разом із дружиною

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, поділився фото з дружиною після повернення в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Валерій Залужний разом із дружиною Оленою повернулися до України фото: Валерій Залужний

У соцмережах він поділився світлиною з України, підписавши її: «Вдома найкраще». Публікація вже зібрала численні привітання та слова підтримки від користувачів, які наголошують на важливості сімейного тепла та рідної землі навіть у складні часи.

Нагадаємо, що користувачі мережі активно коментують новий знімок, який посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах без жодного підпису. На знімку зображено Залужного у класичному костюмі, він стоїть біля великого вікна з видом на центр Лондона.

Раніше посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив нове фото, на якому він позує в окулярах. Залужний показався в стильному костюмі, червоній краватці та окулярах.