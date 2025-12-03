Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф вже шість разів літав до Москви, а зять Трампа вперше приєднався до нього
фото: Reuters

Делегацію запросили до одного з ресторанів при готелі «Метрополь»

Перед важливими переговорами щодо війни в Україні американська делегація у складі спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера отримала в Москві вишуканий прийом у стилі «класичної російської гастродипломатії». Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

За даними ЗМІ, делегацію запросили до одного з ресторанів при готелі «Метрополь», який має зірку Michelin. Обід був присвячений 120-річчю закладу і складався зі страв, створених за рецептами 1936 та 1961 років.

У меню для американців:

  • Оленина, краби, перепілка, фарширована гречкою;
  • Три види ікри: чорна, червона та щуча;
  • Пельмені з грибами, буряк із горгонзолою;
  • Салати: крабовий та «Столичний» –за старими радянськими рецептами.

На десерт: «Медовик», «Наполеон» і «Яблучний шарм».

Особливої уваги заслуговує замовлення самого Віткоффа: він побажав скуштувати пшеничного коржика з сиром і, за повідомленнями, високо її оцінив.

Попри теплу атмосферу обіду та багату кухню, політичного прориву в Кремлі не сталося. Переговори з Володимиром Путіним, які почалися через шість годин після прильоту делегації, не принесли узгодження мирного плану. За інформацією Sky News, Росія не налаштована на компроміс і продовжує просувати свої вимоги, які для України є неприйнятними.

Читайте також:

Теги: росія США їжа переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ не могли не знати при плануванні атаки на Ізмаїльський порт
Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: Росія «передає привіт» Туреччині?
18 листопада, 18:10
Україна, як очікується, піде на поступки Росії у рамках нового мирного плану, розробленого адміністрацією Трампа
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
22 листопада, 09:35
У Волгоградській області РФ уражено підстанцію 
У Волгоградській області РФ уражено підстанцію 
3 листопада, 23:49
У Тернополі рятувальники знайшли серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки папугу
У Тернополі врятовано папугу з-під руїн знищеного будинку (фото, відео)
20 листопада, 14:35
За словами Ушакова, положення мирного плану ЄС для завершення війни нібито є неконструктивними
Путіну це не підходить. Представник диктатора відкинув європейський варіант мирної угоди
24 листопада, 16:55
Наслідки ударів по Києву
Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч
25 листопада, 05:18
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
1 грудня, 00:24
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
16 листопада, 18:59
Ректор СПбДУ Микола Кропачов показує новий тлумачний словник державної мови РФ
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ
25 листопада, 11:42

Життя

Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа
Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа
Київ попрощався із військовим та телепродюсером Олександром Берменком (фото)
Київ попрощався із військовим та телепродюсером Олександром Берменком (фото)
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко
Залужний із дружиною повернувся в Україну (фото)
Залужний із дружиною повернувся в Україну (фото)
Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua