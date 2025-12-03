Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа

Віткофф вже шість разів літав до Москви, а зять Трампа вперше приєднався до нього

Делегацію запросили до одного з ресторанів при готелі «Метрополь»

Перед важливими переговорами щодо війни в Україні американська делегація у складі спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера отримала в Москві вишуканий прийом у стилі «класичної російської гастродипломатії». Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

За даними ЗМІ, делегацію запросили до одного з ресторанів при готелі «Метрополь», який має зірку Michelin. Обід був присвячений 120-річчю закладу і складався зі страв, створених за рецептами 1936 та 1961 років.

У меню для американців:

Оленина, краби, перепілка, фарширована гречкою;

Три види ікри: чорна, червона та щуча;

Пельмені з грибами, буряк із горгонзолою;

Салати: крабовий та «Столичний» –за старими радянськими рецептами.

На десерт: «Медовик», «Наполеон» і «Яблучний шарм».

Особливої уваги заслуговує замовлення самого Віткоффа: він побажав скуштувати пшеничного коржика з сиром і, за повідомленнями, високо її оцінив.

Попри теплу атмосферу обіду та багату кухню, політичного прориву в Кремлі не сталося. Переговори з Володимиром Путіним, які почалися через шість годин після прильоту делегації, не принесли узгодження мирного плану. За інформацією Sky News, Росія не налаштована на компроміс і продовжує просувати свої вимоги, які для України є неприйнятними.