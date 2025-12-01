Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок

Венеса Джонсон зізналася, що клонування стало помилкою, зробленою в емоційній кризі

48-річна жителька Каліфорнії Венеса Джонсон зізналася, що клонування її померлого собаки на прізвисько Олівер не принесло ожиданого полегшення від горя, а лише загострило почуття втрати. Процедура створення генетичної копії коштувала жінці $50 тис., пише «Главком».

Як повідомляє People, після смерті улюбленого ши-цу від раку в грудні 2024 року, Джонсон переживала глибоку емоційний кризу. Шукаючи варіант порятунку, вона звернулася до компанії Viagen, що надає послуги клонування.

Незважаючи на високу вартість – $50 тис., для оплати якої жінці довелося шукати додаткову роботу та збирати кошти, Джонсон отримала клон свого улюбленця, якого назвала Оллі. Цуценя було майже повністю схоже на Олівера.

Улюбленець Ванесси на ім'я Олівер

Проте майже через рік після рішення жінка зізнається, що це була помилка, зроблена в стані горя: «Це не Олівер. Це його частина, але не він сам. Мене накрило почуття втрати заново». Джонсон заявила, що якби вона «прожила горе як слід», то просто взяла б старого собаку з притулку, як завжди.

Після розголосу в інтернеті жінка отримала хвилю критики через величезну суму, витрачену на клонування, замість допомоги безпритульним тваринам. Джонсон заявила, що розуміє ці претензії і тепер має намір використати свій досвід. Вона планує після дресирування Оллі брати під опіку літніх собак і привертати увагу до проблем притулків.

