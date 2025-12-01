Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Жінка закликає брати собак із притулків, а не витрачати десятки тисяч доларів
фото: Venessa Johnson

Венеса Джонсон зізналася, що клонування стало помилкою, зробленою в емоційній кризі

48-річна жителька Каліфорнії Венеса Джонсон зізналася, що клонування її померлого собаки на прізвисько Олівер не принесло ожиданого полегшення від горя, а лише загострило почуття втрати. Процедура створення генетичної копії коштувала жінці $50 тис., пише «Главком».

Як повідомляє People, після смерті улюбленого ши-цу від раку в грудні 2024 року, Джонсон переживала глибоку емоційний кризу. Шукаючи варіант порятунку, вона звернулася до компанії Viagen, що надає послуги клонування. 

Незважаючи на високу вартість – $50 тис., для оплати якої жінці довелося шукати додаткову роботу та збирати кошти, Джонсон отримала клон свого улюбленця, якого назвала Оллі. Цуценя було майже повністю схоже на Олівера.

Улюбленець Ванесси на ім'я Олівер
Улюбленець Ванесси на ім'я Олівер

Проте майже через рік після рішення жінка зізнається, що це була помилка, зроблена в стані горя: «Це не Олівер. Це його частина, але не він сам. Мене накрило почуття втрати заново». Джонсон заявила, що якби вона «прожила горе як слід», то просто взяла б старого собаку з притулку, як завжди.

Після розголосу в інтернеті жінка отримала хвилю критики через величезну суму, витрачену на клонування, замість допомоги безпритульним тваринам. Джонсон заявила, що розуміє ці претензії і тепер має намір використати свій досвід. Вона планує після дресирування Оллі брати під опіку літніх собак і привертати увагу до проблем притулків.

До слова, в Олексієво-Дружківці на Донеччині після російського обстрілу на п’ятому поверсі зруйнованого будинку опинилася заблокованою собака. Попри постійні обстріли, волонтери разом із військовими врятували тварину.

Читайте також:

Теги: США тварини послуги втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадонна заручилася з молодшим на 38 років футболістом Акімом Моррісом
Мадонна вийде заміж за молодшого на 38 років футболіста – ЗМІ
5 листопада, 12:21
Близько половини американців вважають, що найкращі часи країни вже позаду
Чи пережили США свої найкращі часи? Опитування показало різницю в поглядах американців
4 листопада, 01:59
Трамп: Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам розширитися, я буду дуже незадоволений. Особливо ABC та NBC...
Трамп виступив проти розширення телемереж, бо це посилить домінування «радикально лівих» медіа
24 листопада, 04:59
Старший радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (зліва направо), економічний радник президента Росії Кирило Дмитрієв та спецпредставник США Стів Віткофф прибули на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним до Кремля у Москві
Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднив докази
26 листопада, 00:39
Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року
Вчора, 08:15
Рубіо зауважив про «тіньовий флот» РФ
Рубіо зробив заяву про розширення санкцій проти РФ
13 листопада, 09:22
«Південний спис»: Трамп розглядає варіанти військових дій у Венесуелі: деталі від CNN
«Південний спис»: Трамп розглядає варіанти військових дій у Венесуелі: деталі від CNN
14 листопада, 06:50
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 344 танків
Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
14 листопада, 07:00
Сенатор Мітч Макконнелл написав, що Путін «провів цілий рік, намагаючись обдурити президента Трампа»
Мирний план Трампа спричинив розкол у Республіканській партії – NYT
26 листопада, 08:59

Життя

Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
Азіатські леви з'їли двох дітей в Індії за три дні
Азіатські леви з'їли двох дітей в Індії за три дні
Три місяці на фронті: донька бізнесмена Корогодського служить у територіальній обороні
Три місяці на фронті: донька бізнесмена Корогодського служить у територіальній обороні
Михайлу Поплавському – 76. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
Михайлу Поплавському – 76. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
Скандал із «секретом» схуднення: фотосесія Мішель Обами сколихнула соцмережі
Скандал із «секретом» схуднення: фотосесія Мішель Обами сколихнула соцмережі

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Сьогодні, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua