Макс Барских анонсировал масштабное шоу под открытым небом



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Певец Макс Барских

Концерт состоится с соблюдением всех карантинных мер и правил проведения выступлений на открытых площадках

Украинский поп-певец Макс Барских выступит с сольным концертом в Киеве. Шоу музыканта состоится на смотровой площадке КВЦ «Парковый» - это еще один неожиданный подарок от Барских для своих поклонников в рамках музыкальной лавины 2020 года.

18 сентября, в атмосферный сентябрьский вечер, со сцены под открытым небом прозвучат платиновые хиты артиста из альбомов «Туманы» и «7», а также впервые для киевской публики live-версии синглов из предстоящего альбома «1990».

«Это утро действительно доброе! Каждый концерт в Киеве - это особый праздник, тем более такой долгожданный. Мы встретимся в начале осени, чтобы петь в унисон, танцевать и дышать энергией друг друга под открытым небом. Наша встреча будет особенной и самой первой. Я жду тебя на «Макс Барских: Open Air», давай устроим незабываемое шоу!» - рассказывает Барских.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души не чаял в очаровательной светловолосой крохе.