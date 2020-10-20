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    Жизнь

    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи

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    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи

    Мартейн создает настоящий волшебный мир, который вдохновлен красотой окружающих нас вещей

    Иногда мы настолько погружаемся в повседневную рутину, что забываем, насколько прекрасен окружающий нас мир. К счастью, время от времени люди напоминают нам об истиной величественности природы.

    Мартейн Схрейвер (Martijn Schrijver) — 40-летний художник из Амстердама. Он находит душевное спокойствие и вдохновение в природе. Мужчина создает сюрреалистические фотоманипуляции, в которых объединяет различных животных с завораживающими пейзажами. В его работах показано, насколько величественной может быть природа, которую человек привык воспринимать как должное.

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    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи
    Художник объединяет диких животных и природу, чтобы создать завораживающие пейзажи

    Мартейн создает настоящий волшебный мир, который вдохновлен красотой окружающих нас вещей.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    фотография природа новости
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