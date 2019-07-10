«Иди гуляй!»: Зеленский по-блатному выгнал из заседания чиновника с судимостью



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Владимир Зеленский Скриншот видео

Глава государства эмоционально отреагировал на выступление секретаря Бориспольского горсовета

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал бориспольского чиновника со встречи. Инцидент произошел на совещании во время визита Зеленского в Борисполь. В то время как Зеленский заслушивал выступление спикера за трибуной, своими криками из зала выступавшего перебивал секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

Через некоторое время, обращаясь с нему, Зеленский обратился к нерадивому чиновнику: «Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит... Я тут прочитал - скажите, это правда или нет? – «Член Батькивщины, секретарь Бориспольского городского совета, ранее осужденный по ч.3 ст. 142 УК за разбой в сочетании с тяжкими телесными повреждениями. Ярослав Николаевич, это вы?».

После утвердительного ответа Зеленский сказал: «Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?.. Будете на райадминистрации сидеть кричать».

На попытку Годунка возразить, что это цирк, шестой президент перебил его: «Идите, идите... Та иди уже, господи, ты... Иди гуляй, господи».





Джерело: news.liga.net