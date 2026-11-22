Астрологічний прогноз для Терезів на 23 листопада 2026 року

Терезам варто приділити увагу спільним фінансам, зобов'язанням і питанням довіри. Сонце у Стрільці активізує спілкування, навчання та обмін інформацією, а Місяць у Тельці нагадує про важливість матеріальної визначеності. Можливо, доведеться обговорити витрати, повернення боргу або умови спільної справи. Краще говорити прямо й конкретно, не покладаючись на натяки та припущення.

Венера у вашому знаку підтримує прагнення до гармонії у стосунках, однак це не означає, що потрібно погоджуватися з усім заради спокою. Ранкова опозиція Місяця до Меркурія може ускладнити діалог, якщо кожен наполягатиме лише на власній позиції. Увечері атмосфера стане м'якшою: можна повернутися до важливої теми без зайвої напруги або присвятити час близьким.

🔮♎ Що прогнозують зірки Терезам у понеділок, 23 листопада

💼 Робота: уточнюйте умови співпраці та не залишайте фінансові домовленості без конкретики.

💰 Фінанси: варто переглянути спільні витрати й визначити, які зобов'язання потребують першочергової уваги.

❤️ Кохання: чесність допоможе зберегти гармонію краще, ніж замовчування незручних питань.

😎 Настрій: прагнення до рівноваги поєднуватиметься з бажанням отримати чіткі відповіді.

💡 Порада дня: не жертвуйте власними інтересами лише для того, щоб уникнути короткої незручної розмови.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 23 листопада 2026 року

Поєднуйте великі плани з практичними діями. Сонце у Стрільці допомагає символічно налаштуватися на розвиток і нові перспективи, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності, відповідальності та реальних можливостей. Уранці будьте уважними до слів і не поспішайте з висновками, а ввечері знайдіть час для творчості, відпочинку та щирого спілкування.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.