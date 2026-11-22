Козорогам – відкладене хобі може стати найкращим способом відновити сили. Гороскоп на 23 листопада 2026 року
Знайдіть час для творчості, романтичного спілкування або заняття, яке приносить задоволення. Не вимагайте від себе негайних професійних результатів і не перетворюйте навіть приємне дозвілля на ще один список обов'язків
Козорогам понеділок може принести більше можливостей для творчості, особистих захоплень і приємного спілкування. Сонце у Стрільці активізує сферу відпочинку та внутрішнього переосмислення, тоді як Місяць у Тельці підтримує бажання займатися тим, що приносить задоволення й відчуття стабільності. Не варто повністю занурюватися в обов'язки: знайдіть час для хобі, близьких людей або справи, яку давно відкладали.
У професійній сфері корисно подумати про довгострокові перспективи, але не вимагати від себе негайних результатів. Якщо виникнуть розбіжності з колегами чи рідними, не поспішайте доводити свою правоту. Вечірній тригон Сонця до Нептуна може сприяти натхненню, душевним розмовам і відновленню сил. Особливо корисним буде відпочинок без постійного контролю за часом.
🔮♈ Що прогнозують зірки Козорігу у понеділок, 23 листопада
💼 Робота: обміркуйте майбутні проєкти, але не перетворюйте вихідні ідеї на термінові зобов'язання.
💰 Фінанси: витрати на дозвілля та захоплення мають залишатися в межах запланованого бюджету.
❤️ Кохання: романтичний настрій і спільні приємні заняття допоможуть зблизитися.
😎 Настрій: спокійний, із бажанням отримувати задоволення від простих речей.
💡 Порада дня: не відкладайте приємні моменти на потім – відпочинок також має бути частиною плану.
Головна порада для всіх знаків зодіаку на 23 листопада 2026 року
Поєднуйте великі плани з практичними діями. Сонце у Стрільці допомагає символічно налаштуватися на розвиток і нові перспективи, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності, відповідальності та реальних можливостей. Уранці будьте уважними до слів і не поспішайте з висновками, а ввечері знайдіть час для творчості, відпочинку та щирого спілкування.
*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.
‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.
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