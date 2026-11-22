Астрологічний прогноз для Козоріга на 23 листопада 2026 року

Козорогам понеділок може принести більше можливостей для творчості, особистих захоплень і приємного спілкування. Сонце у Стрільці активізує сферу відпочинку та внутрішнього переосмислення, тоді як Місяць у Тельці підтримує бажання займатися тим, що приносить задоволення й відчуття стабільності. Не варто повністю занурюватися в обов'язки: знайдіть час для хобі, близьких людей або справи, яку давно відкладали.

У професійній сфері корисно подумати про довгострокові перспективи, але не вимагати від себе негайних результатів. Якщо виникнуть розбіжності з колегами чи рідними, не поспішайте доводити свою правоту. Вечірній тригон Сонця до Нептуна може сприяти натхненню, душевним розмовам і відновленню сил. Особливо корисним буде відпочинок без постійного контролю за часом.

🔮♈ Що прогнозують зірки Козорігу у понеділок, 23 листопада

💼 Робота: обміркуйте майбутні проєкти, але не перетворюйте вихідні ідеї на термінові зобов'язання.

💰 Фінанси: витрати на дозвілля та захоплення мають залишатися в межах запланованого бюджету.

❤️ Кохання: романтичний настрій і спільні приємні заняття допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: спокійний, із бажанням отримувати задоволення від простих речей.

💡 Порада дня: не відкладайте приємні моменти на потім – відпочинок також має бути частиною плану.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 23 листопада 2026 року

Поєднуйте великі плани з практичними діями. Сонце у Стрільці допомагає символічно налаштуватися на розвиток і нові перспективи, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності, відповідальності та реальних можливостей. Уранці будьте уважними до слів і не поспішайте з висновками, а ввечері знайдіть час для творчості, відпочинку та щирого спілкування.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.