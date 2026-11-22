Стрільцям варто зосередитися на щоденних справах і турботі про власний ресурс. Сонце вже перебуває у вашому знаку, відкриваючи період особистої активності, нових планів і прагнення до змін. Ви можете відчути більше впевненості у власних силах і бажання визначити напрям на найближчі місяці. Водночас Місяць у Тельці нагадує, що навіть найсміливіші задуми потребують дисципліни, послідовності та уваги до деталей.

Понеділок підходить для впорядкування графіка, завершення поточних завдань і перегляду звичок. Не варто брати на себе надмірне навантаження лише через бажання швидко побачити результат. У стосунках важливо не плутати прямолінійність із різкістю. Вечірній тригон Сонця до Нептуна може допомогти відновити емоційну рівновагу та знайти натхнення для особистих задумів.

🔮♐ Що прогнозують зірки Стрільцю у понеділок, 23 листопада

💼 Робота: визначте конкретні кроки для реалізації нових професійних цілей.

💰 Фінанси: плануйте витрати на розвиток і не забувайте про щоденні потреби.

❤️ Кохання: відкритість і щирий інтерес до почуттів партнера допоможуть зміцнити зв'язок.

😎 Настрій: оптимістичний, із бажанням оновлення та більшої самостійності.

💡 Порада дня: починайте новий етап із реалістичного плану, а не з надмірних обіцянок.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 23 листопада 2026 року

Поєднуйте великі плани з практичними діями. Сонце у Стрільці допомагає символічно налаштуватися на розвиток і нові перспективи, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності, відповідальності та реальних можливостей. Уранці будьте уважними до слів і не поспішайте з висновками, а ввечері знайдіть час для творчості, відпочинку та щирого спілкування.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

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