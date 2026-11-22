Астрологічний прогноз для Скорпіона на 23 листопада 2026 року

Для Скорпіонів головною темою дня стануть партнерство та взаємні домовленості. Сонце у Стрільці зміщує увагу до особистих ресурсів і фінансових питань, а Місяць у Тельці перебуває у протилежному до вашого знака секторі, символічно підкреслюючи важливість взаємодії з іншими людьми. Можливо, доведеться обговорити спільні плани, розподіл обов'язків або питання, яке довго залишалося без остаточної відповіді.

Меркурій у вашому знаку допомагає заглиблюватися в деталі, але ранкова опозиція Місяця до цієї планети може зробити розмови емоційно напруженими. Не поспішайте трактувати слова близьких як приховану критику. Краще поставити уточнювальне запитання, ніж будувати припущення. Вечірній аспект Сонця до Нептуна сприятиме більш м'якому спілкуванню та пошуку взаєморозуміння.

🔮♏ Що прогнозують зірки Скорпіону у понеділок, 23 листопада

💼 Робота: обговорюйте партнерські умови та уважно перевіряйте домовленості.

💰 Фінанси: зосередьтеся на особистому бюджеті й не приймайте рішень під впливом чужого тиску.

❤️ Кохання: довіра потребуватиме відкритості, а не перевірок і здогадок.

😎 Настрій: серйозний, із прагненням розібратися в мотивах інших людей.

💡 Порада дня: не шукайте прихованого сенсу там, де можна просто попросити пояснення.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 23 листопада 2026 року

Поєднуйте великі плани з практичними діями. Сонце у Стрільці допомагає символічно налаштуватися на розвиток і нові перспективи, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності, відповідальності та реальних можливостей. Уранці будьте уважними до слів і не поспішайте з висновками, а ввечері знайдіть час для творчості, відпочинку та щирого спілкування.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.