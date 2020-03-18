Хью Джекман разозлил экоактивистов неправильным мытьем рук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главный Россомаха Голливуда - голливудский актер Хью Джекман

На фоне пандемии актер призвал подписчиков чаще мыть руки и записал об этом видео, в котором спустил слишком много воды

Недавно голливудский актер Хью Джекман записал видео, в котором призвал людей чаще мыть руки, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, и показал, как правильно это делать. Ролик Джекмана длился 20 секунд, в нем он долго намыливал руки, и все это время из крана текла вода. К этому прицепились экоактивисты, которым очень не понравилось, что Хью тратит впустую столько воды. Под видео скопилось множество гневных комментариев, и актер удалил видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) 14 Мар 2020 в 6:43 PDT

Но через некоторое время Джекман снял новое видео о мытье рук, в котором он намыливал руки уже при закрытом кране.

«Спасибо всем большое, что указали мне на ошибку. В прошлый раз вода текла все время, пока я мыл руки. Это неправильно, а я даже не подумал. Так что вот: берем мыло, быстренько смачиваем руки, выключаем воду, намыливаем руки. Вода не течет! Потом смываем. Мойте руки. И не лейте воду зря. Это умная и полезная привычка», – говорит в ролике Джекман, пока моет руки.

Читайте также: Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30