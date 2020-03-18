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    Шоу-биз

    Хью Джекман разозлил экоактивистов неправильным мытьем рук

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    Главный Россомаха Голливуда - голливудский актер Хью Джекман - Хью Джекман разозлил экоактивистов неправильным мытьем рук
    Главный Россомаха Голливуда - голливудский актер Хью Джекман

    На фоне пандемии актер призвал подписчиков чаще мыть руки и записал об этом видео, в котором спустил слишком много воды

    Недавно голливудский актер Хью Джекман записал видео, в котором призвал людей чаще мыть руки, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, и показал, как правильно это делать. Ролик Джекмана длился 20 секунд, в нем он долго намыливал руки, и все это время из крана текла вода. К этому прицепились экоактивисты, которым очень не понравилось, что Хью тратит впустую столько воды. Под видео скопилось множество гневных комментариев, и актер удалил видео.

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    Но через некоторое время Джекман снял новое видео о мытье рук, в котором он намыливал руки уже при закрытом кране.

    «Спасибо всем большое, что указали мне на ошибку. В прошлый раз вода текла все время, пока я мыл руки. Это неправильно, а я даже не подумал. Так что вот: берем мыло, быстренько смачиваем руки, выключаем воду, намыливаем руки. Вода не течет! Потом смываем. Мойте руки. И не лейте воду зря. Это умная и полезная привычка», – говорит в ролике Джекман, пока моет руки.

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