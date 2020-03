Ким Кардашьян сделала «уличного» омара звездой Twitter

Вынужденная сидеть дома на карантине, Ким придумывает для детей новые способы развлечений

Американская инстадива Ким Ким Кардашьян опубликовала в Twitter видео, в котором заснят омар, неожиданно встретившийся звезде на улице рядом с домом.

«Я в недоумении, как омар может идти по моей улице в Калабасасе! Что вообще происходит?!?!?!», - подписала Ким видео, за первые же минуты после публикации ставшее хитом.

Не прошло и часа, как у омара появился собственный аккаунт в Twitter - Calabasas Lobster, на который подписались 2 тысячи человек. Публикации в духе: «Я только что прошел мимо дома Ким Кардашьян» и «Если наберу 1000 лайков - укушу Канье» собирают тысячи лайков и репостов. А пользователи соцсетей предлагают назвать омара «Кебастьян» и сделать его героем реалити-шоу.

Just confused how a lobster is walking on my street in Calabasas! What is happening?!?!?! pic.twitter.com/h5cy1IzTPI