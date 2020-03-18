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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян сделала «уличного» омара звездой Twitter

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    <p>Даже на карантине Ким поставляет в социальные сети новости-хиты</p> <div></div> - Ким Кардашьян сделала «уличного» омара звездой Twitter

    Даже на карантине Ким поставляет в социальные сети новости-хиты

    Вынужденная сидеть дома на карантине, Ким придумывает для детей новые способы развлечений

    Американская инстадива Ким Ким Кардашьян опубликовала в Twitter видео, в котором заснят омар, неожиданно встретившийся звезде на улице рядом с домом.

    «Я в недоумении, как омар может идти по моей улице в Калабасасе! Что вообще происходит?!?!?!», - подписала Ким видео, за первые же минуты после публикации ставшее хитом.

    Не прошло и часа, как у омара появился собственный аккаунт в Twitter - Calabasas Lobster, на который подписались 2 тысячи человек. Публикации в духе: «Я только что прошел мимо дома Ким Кардашьян» и «Если наберу 1000 лайков - укушу Канье» собирают тысячи лайков и репостов. А пользователи соцсетей предлагают назвать омара «Кебастьян» и сделать его героем реалити-шоу.

    Ким встретила лобстера на прогулке рядом с домом. Рабочие встречи, выходы в свет и презентации своей бьюти-линейки звезда, следуя рекомендациям Всемирной организации по охране здоровья, приостановила. Обеспокоенная эпидемией коронавируса Кардашьян на днях вызвала в дом врачей, чтобы проверить состояние здоровья и узнать, какие меры предосторожности нужно соблюдать. Врач предложил Ким необычный способ приветствия - вместо рукопожатий обмениваться прикосновениями ступней. Ким оценила идею, прокомментировав ее: "У меня нет времени

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    Кардашьян карантин новости
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