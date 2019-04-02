«Игра престолов» стала самым популярным сериалом среди киберпреступников



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Киберпреступники маскируют вредоносное ПО под пиратские версии популярных телевизионных шоу

По данным «Лаборатории Касперского», на долю «Игры престолов» в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стало пиратское видео, хотя в прошлом году новые эпизоды сериала не выпускались. Эксперты выяснили, что наибольшую опасность представляют первая и заключительная серии каждого сезона.

Всего под видом «Игры престолов» обнаружили 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего пользователи скачивали троянцев (в трети случаев), рекламное ПО (в 28% случаев) и загрузчиков (в 21% случаев). Большой популярностью у киберпреступников также пользуется сериал «Ходячие мертвецы».

«Мы видим, что распространители вредоносного ПО проявляют сильный интерес к пиратским версиям популярных телесериалов: они эксплуатируют нетерпение и любопытство пользователей, которые как можно скорее хотят увидеть новую серию любимого шоу. В преддверии выхода долгожданного заключительного сезона "Игры престолов" можно ждать нового всплеска активности со стороны киберпреступников»,— сказал антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

Высокий риск заражения исходит и от пиратских версий других сериалов: «Стрела», «Форс-мажоры», «Викинги», «Теория большого взрыва», «Сверхъестественное», «Анатомия страсти», «Это мы» и «Хороший доктор», пишет «Коммерсантъ».

Джерело: Киноафиша