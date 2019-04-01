Софи Тернер рассказала, кому из «Игры престолов» заплатили в три раза больше, чем ей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Софи Тернер

Пока фанаты ждут премьеры нового сезона «Игры престолов», актеры дают интервью, в которых раскрывают разные подробности съемок и работы над проектом

Знаменитая актриса Софи Тернер призналась, что ее коллеге по «Игре» Киту Харингтону платили гонорар в три раза больше, чем ей. «Кит получал больше денег, чем я, но у него была большая сюжетная линия. Во время работы над последними сериями у него было что-то сумасшедшее, 70 ночных съемок, а у меня их было не так много. Я подумала тогда: «Он заслуживает этих денег»», - поделилась актриса с журналом Harper’s Bazaar.

Также Софи призналась, что для нее окончание проекта – как смерть близкого человека. «Я теряю персонажа, которого играла так долго», - призналась звезда.

Кстати, в интервью Тернер также рассказала, как она познакомилась со своим женихом Джо Джонасом. Оказалось, он написал ей в Instagram. «У нас было много общих друзей, и они давно пытались нас познакомить. Мы фолловили друг друга в Instagram, и он послал мне сообщение в один прекрасный день ни с того ни с сего», - заявила Софи.