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    Кожанный купальник и трон: Ники Минаж поразила ярким образом в новом видеоклипе

    Певица показала сразу две видеоработы
    Рэп-исполнительница Ники Минаж в середине апреля выпустила сразу две новые песни – Barbie Tingz и Chun-Li. А теперь мы смотрим две видеоработы на эти треки. Режиссером первого клипа – Chun-Li – выступил известный фотограф и клипмейкер Стивен Кляйн. По сюжету после вступительной речи о своем бывшем певица появляется в
    • Сьогодні, 16:33
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    Ники Минаж
    Ники Минаж

    Певица показала сразу две видеоработы

    Рэп-исполнительница Ники Минаж в середине апреля выпустила сразу две новые песни – Barbie Tingz и Chun-Li.

    А теперь мы смотрим две видеоработы на эти треки. Режиссером первого клипа – Chun-Li – выступил известный фотограф и клипмейкер Стивен Кляйн.

    По сюжету после вступительной речи о своем бывшем певица появляется в блестящем кожаном купальнике, восседая на троне.

    Одетая в светящиеся костюмы, Ники уничтожает таинственных врагов. Ролик стал дополнением к предыдущему селфи-клипу на эту же песню.     

    Клип на песню Barbie Tingz выглядит несколько проще. Его снимала сама Минаж в дуэте с Джованни Бьянко. В течение всего ролика певица поет и меняет наряды, появляясь в образе марионетки, спортивной чики, в кутюрном платье, пластиковом кукольном наряде и просто в трусах. 

     

    Джерело: Buro 24/7

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