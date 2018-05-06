Кожанный купальник и трон: Ники Минаж поразила ярким образом в новом видеоклипе

Певица показала сразу две видеоработы

Рэп-исполнительница Ники Минаж в середине апреля выпустила сразу две новые песни – Barbie Tingz и Chun-Li. А теперь мы смотрим две видеоработы на эти треки. Режиссером первого клипа – Chun-Li – выступил известный фотограф и клипмейкер Стивен Кляйн. По сюжету после вступительной речи о своем бывшем певица появляется в



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Ники Минаж

Певица показала сразу две видеоработы

Рэп-исполнительница Ники Минаж в середине апреля выпустила сразу две новые песни – Barbie Tingz и Chun-Li.

А теперь мы смотрим две видеоработы на эти треки. Режиссером первого клипа – Chun-Li – выступил известный фотограф и клипмейкер Стивен Кляйн.

По сюжету после вступительной речи о своем бывшем певица появляется в блестящем кожаном купальнике, восседая на троне.

Одетая в светящиеся костюмы, Ники уничтожает таинственных врагов. Ролик стал дополнением к предыдущему селфи-клипу на эту же песню.

Клип на песню Barbie Tingz выглядит несколько проще. Его снимала сама Минаж в дуэте с Джованни Бьянко. В течение всего ролика певица поет и меняет наряды, появляясь в образе марионетки, спортивной чики, в кутюрном платье, пластиковом кукольном наряде и просто в трусах.

Джерело: Buro 24/7