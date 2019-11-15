Instagram начал скрывать число лайков под постами во всем мире



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Глава соцсети Адам Моссери объяснял необходимость скрывать лайки под постами тем, чтобы сократить «социальное давление»

В соцсети хотят, чтобы пользователи ориентировались на контент, а не количество лайков

Instagram начал в тестовом режиме скрывать количество лайков под постами пользователей по всему миру. Об этом сообщается в Twitter компании.

«С сегодняшнего дня мы расширяем тестовый режим на все страны. Если вы подпали под него, вы больше не будете видеть количество лайков и просмотров под фотографиями и видео, если они не ваши собственные», – говорится в сообщении соцсети.

В компании сообщили, что опробовали эту функцию в ряде стран, в том числе в Бразилии, Италии и Канаде, и результат дал положительные результаты. В Instagram также отметили, что понимают необходимость подсчета лайков для пользователей, которые зарабатывают на контенте, и разрабатывают инструменты, которые позволят им делиться статистикой со своими партнерами.

Глава соцсети Адам Моссери объяснял необходимость скрывать лайки под постами тем, чтобы сократить «социальное давление», сделать среду «менее конкурентной», а также побудить пользователя ориентироваться в первую очередь на контент.