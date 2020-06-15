Интернет-пользователи всерьез обеспокоены состоянием Адель, которая похудела еще сильнее
Речь артистки привлекла намного меньше внимания, чем ее внешний вид
За последний год певица Адель сбросила уже больше 45 килограммов. Однако в Сети по сей день довольно мало снимков артистки, сделанных после ее преображения. На днях на Youtube-канале Grenfell United появилось новое видео с участием Адель. На нем певица рассуждает о трагедии трехлетней давности.
В минувшие выходные многие интернет-пользователи приняли участие в акции поминовения жертв пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне. Певица почтила память 72 человек, погибших в 2017 году.
Однако речь Адель привлекла намного меньше внимания, чем ее внешний вид. Интернет-пользователи уверены, что певица похудела еще сильнее и теперь вовсю обсуждают состояние ее здоровья.
«Мне кажется, это уже болезненная худоба», «Адель так изменилась, я ее не узнаю совершенно», «Лицо как будто не ее», «Адель давно пора остановиться», — пишут в комментариях интернет-пользователи. Однако фанаты артистки ее поддерживают и считают, что у нее вряд ли будут проблемы со здоровьем.