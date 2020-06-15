Интернет-пользователи всерьез обеспокоены состоянием Адель, которая похудела еще сильнее



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Адель

Речь артистки привлекла намного меньше внимания, чем ее внешний вид

За последний год певица Адель сбросила уже больше 45 килограммов. Однако в Сети по сей день довольно мало снимков артистки, сделанных после ее преображения. На днях на Youtube-канале Grenfell United появилось новое видео с участием Адель. На нем певица рассуждает о трагедии трехлетней давности.

В минувшие выходные многие интернет-пользователи приняли участие в акции поминовения жертв пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне. Певица почтила память 72 человек, погибших в 2017 году.

Однако речь Адель привлекла намного меньше внимания, чем ее внешний вид. Интернет-пользователи уверены, что певица похудела еще сильнее и теперь вовсю обсуждают состояние ее здоровья.

«Мне кажется, это уже болезненная худоба», «Адель так изменилась, я ее не узнаю совершенно», «Лицо как будто не ее», «Адель давно пора остановиться», — пишут в комментариях интернет-пользователи. Однако фанаты артистки ее поддерживают и считают, что у нее вряд ли будут проблемы со здоровьем.