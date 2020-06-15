Ирина Федишин в купальнике похвасталась упругой грудью



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Популярная украинская певица Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn/

Певица показала, как открывала пляжный сезон

Популярная украинская певица Ирина Федишин показала, как открывала пляжный сезон.

На своей странице в Instagram артистка разместила фото, на котором позирует в бассейне. Для первого летнего купания исполнительница нарядилась в черный сплошной купальник с лимонами и глубоким декольте.

Кроме того, знаменитость показала, как заходила в воду под свою песню «Хочу на Мальдивы».

«Открыли пляжно-бассейный сезон!», - подписала публикацию Федишин

Поклонники артистки не удержались и взорвались комментариями.

«Похожа на русалку», «Красавица», «Ягодка», «Ирина, ты прекрасная», - пишут восторженные поклонники.