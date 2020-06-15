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    Жизнь

    Ирина Федишин в купальнике похвасталась упругой грудью

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    Популярная украинская певица Ирина Федишин - Ирина Федишин в купальнике похвасталась упругой грудью
    Популярная украинская певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Певица показала, как открывала пляжный сезон

    Популярная украинская певица Ирина Федишин показала, как открывала пляжный сезон.

    На своей странице в Instagram артистка разместила фото, на котором позирует в бассейне. Для первого летнего купания исполнительница нарядилась в черный сплошной купальник с лимонами и глубоким декольте.

    Кроме того, знаменитость показала, как заходила в воду под свою песню «Хочу на Мальдивы».

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    Ирина Федишин в купальнике похвасталась упругой грудью
    Ирина Федишин в купальнике похвасталась упругой грудью
    Ирина Федишин в купальнике похвасталась упругой грудью
    instagram.com/irynafedyshyn/

    «Открыли пляжно-бассейный сезон!», - подписала публикацию Федишин

    Поклонники артистки не удержались и взорвались комментариями.

    «Похожа на русалку», «Красавица», «Ягодка», «Ирина, ты прекрасная», - пишут восторженные поклонники.

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    знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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