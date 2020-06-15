Ирина Федишин в купальнике похвасталась упругой грудью
Популярная украинская певица Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn/
Певица показала, как открывала пляжный сезон
Популярная украинская певица Ирина Федишин показала, как открывала пляжный сезон.
На своей странице в Instagram артистка разместила фото, на котором позирует в бассейне. Для первого летнего купания исполнительница нарядилась в черный сплошной купальник с лимонами и глубоким декольте.
Кроме того, знаменитость показала, как заходила в воду под свою песню «Хочу на Мальдивы».
«Открыли пляжно-бассейный сезон!», - подписала публикацию Федишин
Поклонники артистки не удержались и взорвались комментариями.
«Похожа на русалку», «Красавица», «Ягодка», «Ирина, ты прекрасная», - пишут восторженные поклонники.