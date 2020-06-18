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    Жизнь

    Ирина Билык шокировала поклонников жуткими рисунками старшего сына (фото)

    • Розсилка
    Популярная украинская певица Ирина Билык - Ирина Билык шокировала поклонников жуткими рисунками старшего сына (фото)
    Популярная украинская певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Подписчики страницы певицы присоединились к поздравлениям

    Популярная украинская певица Ирина Билык сообщила поклонникам о радостном событии в ее семье. Так, сегодня, 18 июня, день рождения празднует старший сын исполнительницы от бывших отношений с моделью Андреем Оверчуком Глеб. Парню исполнился 21 год.

    На своей странице в Instagram звездная мама разместила фотографию, на которой изображен сын, а вместе с тем Билык похвасталась, какие необычные рисунки создает Глеб.

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    Ирина Билык шокировала поклонников жуткими рисунками старшего сына (фото)
    Ирина Билык шокировала поклонников жуткими рисунками старшего сына (фото)
    Ирина Билык шокировала поклонников жуткими рисунками старшего сына (фото)
    Ирина Билык шокировала поклонников жуткими рисунками старшего сына (фото)
    instagram.com/bilyk_iryna/

    «Это мой Глеб! Сегодня ему 21! А это его рисунки ... я в шоке! Гениально! С днем рождения, моя звезда!», - поздравила сына Ирина.

    Подписчики страницы певицы присоединились к поздравлениям:

    «Он у вас необычный, простой и гениальный! Очень красивый мальчик! Поздравляю!», «С днем рождения вашего талантливого и красивого сыночка! Будьте счастливы!», «Талантливый сын у талантливой мамы», - пишут поклонники Ирины.

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    знаменитости дети звезд певица шоу-бизнес Ирина Билык
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