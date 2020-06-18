Ирина Билык шокировала поклонников жуткими рисунками старшего сына (фото)



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Популярная украинская певица Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna/

Подписчики страницы певицы присоединились к поздравлениям

Популярная украинская певица Ирина Билык сообщила поклонникам о радостном событии в ее семье. Так, сегодня, 18 июня, день рождения празднует старший сын исполнительницы от бывших отношений с моделью Андреем Оверчуком Глеб. Парню исполнился 21 год.

На своей странице в Instagram звездная мама разместила фотографию, на которой изображен сын, а вместе с тем Билык похвасталась, какие необычные рисунки создает Глеб.

«Это мой Глеб! Сегодня ему 21! А это его рисунки ... я в шоке! Гениально! С днем рождения, моя звезда!», - поздравила сына Ирина.

Подписчики страницы певицы присоединились к поздравлениям:

«Он у вас необычный, простой и гениальный! Очень красивый мальчик! Поздравляю!», «С днем рождения вашего талантливого и красивого сыночка! Будьте счастливы!», «Талантливый сын у талантливой мамы», - пишут поклонники Ирины.