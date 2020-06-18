Ирина Федишин призналась, куда уехала в отпуск во время карантина



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Певица Ирина Федишин с детьми

Певица решила отдохнуть

Популярная украинская певица Ирина Федишин с сыновьями и мужем отправилась в отпуск. Об этом звезда сообщила в своем Instagram, опубликовав снимок с места отдыха.

На фото Ирина и двое ее сыновей позируют на фоне живописных Карпат, ведь именно на запад Украины отправилась семья.

«Туристы! Мы решили немного активизировать наше лето, ведь уже половина июня. Поехали в Карпаты, а именно в Славское, неподалеку от Львова. Любуемся природой, дышим свежим воздухом, сидим у реки и наслаждаемся временем проведенным вместе», - сообщила звезда под фото

Поклонники поздравили семью с началом отпуска и пожелали хорошего отдыха.

«Как красиво! Хорошего вам отдыха», «Классно! Желаем насладиться отпуском», «Очень рада за вас! Веселого вам отдыха и счастливой дороги», - пишут поклонники.