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    Жизнь

    Ирина Федишин призналась, куда уехала в отпуск во время карантина

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    Певица Ирина Федишин с детьми - Ирина Федишин призналась, куда уехала в отпуск во время карантина
    Певица Ирина Федишин с детьми

    Певица решила отдохнуть

    Популярная украинская певица Ирина Федишин с сыновьями и мужем отправилась в отпуск. Об этом звезда сообщила в своем Instagram, опубликовав снимок с места отдыха.

    На фото Ирина и двое ее сыновей позируют на фоне живописных Карпат, ведь именно на запад Украины отправилась семья.

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    Ирина Федишин призналась, куда уехала в отпуск во время карантина
    Ирина Федишин призналась, куда уехала в отпуск во время карантина
    Ирина Федишин призналась, куда уехала в отпуск во время карантина

    «Туристы! Мы решили немного активизировать наше лето, ведь уже половина июня. Поехали в Карпаты, а именно в Славское, неподалеку от Львова. Любуемся природой, дышим свежим воздухом, сидим у реки и наслаждаемся временем проведенным вместе», - сообщила звезда под фото

    Поклонники поздравили семью с началом отпуска и пожелали хорошего отдыха.

    «Как красиво! Хорошего вам отдыха», «Классно! Желаем насладиться отпуском», «Очень рада за вас! Веселого вам отдыха и счастливой дороги», - пишут поклонники.

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    певица Ирина Федишин Карпаты отпуск
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