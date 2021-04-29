Ирина Билык снова разводится: «Аслан не приезжал к нам уже год»

По словам певицы, именно она стала инициатором развода

Певица Ирина Билык разводится со своим пятым мужем, российским продюсером, художником и фотографом Асланом Ахмадовым. Когда брак превратился в условный, Билык решила, что нет смысла продолжать отношения. Об этом народная артистка рассказала на шоу «Мой секрет» с Машей Ефросининой.

«Все равно придется это когда-то рассказать. Мы с Асланом разводимся… Ну, а что делать? Аслан не приезжал к нам уже год. Хотя и я его люблю, и он меня любит», — рассказала Билык.

По словам певицы, именно она стала инициатором развода. «Мы жили (вместе) периодами. Мы пытались… Потом он уехал, а приехал, когда мы думали про сына…», — вспоминает Билык. В дальнейшем паре снова пришлось провести немало времени в разлуке. В целом Билык характеризует своего мужа как человека не от мира сего — «космического пришельца».

О браке Билык и Ахмадова стало известно в 2016 году, а позднее пара призналась, что оформила отношения после рождения ребенка. У Билык и Ахмадова есть сын Табриз (рожден суррогатной матерью).

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

Читайте также: «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)