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    Шоу-биз

    «Возвращайся домой в Москву»: Ани Лорак приехала в Киев погулять, но украинцы рассказали, где ее место

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    <p>Певица Ани Лорак прилетела по делам</p> <div></div> - «Возвращайся домой в Москву»: Ани Лорак приехала в Киев погулять, но украинцы рассказали, где ее место

    Певица Ани Лорак прилетела по делам

    instagram.com/anilorak/

    Звезда показала, как по морозной столице гуляла

    Певица Ани Лорак, которая живет и работает в стране-агрессоре России прилетела в Киев. Об этом  она рассказала в своем Инстаграме. Артистка поделилась снимками, на которых позирует в куртке, черных брюках и в сапогах в центре города. В Киев знаменитость прилетела по делам, правда, не сообщила  по каким.

    Как призналась Ани, ее прогулка по Киеву оказалась довольно морозной, однако она очень рада была побывать в «любимом» городе:

    «Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все же состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и прекрасны», - подписала фото Лорак.

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    «Возвращайся домой в Москву»: Ани Лорак приехала в Киев погулять, но украинцы рассказали, где ее место
    «Возвращайся домой в Москву»: Ани Лорак приехала в Киев погулять, но украинцы рассказали, где ее место
    instagram.com/anilorak/

    Подписчики в комментариях напомнили, что во время Революции Достоинства Ани Лорак сбежала из Украины в Россию, которая развязала войну против Украины:

    «Возвращайся обратно домой в Москву! Ты нежелательный гость в Украине».

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    Теги: Ани Лорак певица украинцы
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