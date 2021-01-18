«Возвращайся домой в Москву»: Ани Лорак приехала в Киев погулять, но украинцы рассказали, где ее место

Звезда показала, как по морозной столице гуляла

Певица Ани Лорак, которая живет и работает в стране-агрессоре России прилетела в Киев. Об этом она рассказала в своем Инстаграме. Артистка поделилась снимками, на которых позирует в куртке, черных брюках и в сапогах в центре города. В Киев знаменитость прилетела по делам, правда, не сообщила по каким.

Как призналась Ани, ее прогулка по Киеву оказалась довольно морозной, однако она очень рада была побывать в «любимом» городе:

«Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все же состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и прекрасны», - подписала фото Лорак.

Подписчики в комментариях напомнили, что во время Революции Достоинства Ани Лорак сбежала из Украины в Россию, которая развязала войну против Украины:

«Возвращайся обратно домой в Москву! Ты нежелательный гость в Украине».