Оля Полякова отметила день рождения в обществе мальдивских лобстеров

Королева Ночи раскрывает секреты «островного отдыха» на Мальдивах

17 января, следуя многолетней традиции, Оля Полякова проводит свой день рождения в окружении семьи у океана. Утром — процедуры для тела, вечером — праздник для души.

На этот раз празднование, где собралось все семейство певицы, прошло на частном пляже, где для них было организовано специальное «гнездышко». Фонари, сервированный стол прямо на песке и пожелания от самых любимых и родных. Например, 9-летняя дочка Оли Алиса пожелала своей маме «стать самой популярной женщиной на свете» и добиваться того, что другие считают невозможным («пересечь море на лыжах»).

На заслуженном отдыхе Полякова наконец-то отведала мальдивских лобстеров, которые, по словам певицы, оказались «самыми вкусными в ее жизни». Присоединившиеся к празднику музыканты обеспечивали бесперебойный саундтрек игрой на бодуберу — специальных барабанах из дерева кокосовой пальмы. Бодуберу — это одно из фирменных развлечений на Мальдивах, которое идеально передает тамошний островной дух и отношение к жизни, а еще обозначает собой не только барабаны, но и танец.

Позже Оля Полякова переместилась с семьей в отельный номер. Там праздник продолжился в более камерном, домашнем формате: певица с младшей дочерью устроили бой подушками, а 15-летняя Маша спела вместе с мамой небольшой караоке-концерт.

Напомним, что еще недавно певица не могла и подумать об отдыхе на дорогом курорте. Артистка жаловалась на отсутствие доходов от концертов во время карантина и даже обрушилась на руководство страны с обвинениями в уничтожении шоу-бизнеса и призывами представителей музыкальной индустрии митинговать против коронавирусных ограничений в организации концертов.

Впрочем, никакие официальные ограничения не остановили Полякову выступить на концерте на Донбассе и в Харькове на концерте ко Дню учителя, а «финансовые трудности» никак не повлияли на решения улететь отдыхать на Мальдивы.