Ирина Федишин проинспектировала магазины в Павлограде



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Ирина Федишин

Одна из ярких украинских певиц согласилась помочь ведущей «Ревизор: Магазины» Ирине Хоменко с ревизией

Команда реалити «Ревизор: Магазины» отправилась с проверками в небольшой городок Павлоград. Именно здесь, в местном супермаркете «Делви», впервые изменится привычный ход ревизии. И впервые за всю историю проекта компанию ведущей составит звездный гость!

«Делить» фирменную желтую перчатку с ведущей будет народная любимица, звезда украинской эстрады – Ирина Федишин. Визит команды проекта в Павлоград совпал с Днем города и концертом певицы в честь праздника. Любопытно, что исполнительница народного хита «Малесенькі долоньки» оказалась легкой на подъем и охотно согласилась на участие в программе.

«Эта проверка была абсолютно спонтанной, – делится впечатлениями Ирина Хоменко. – С Ириной Федишин очень быстро нашли общий язык. Оказалось, мы остановились в одном отеле. Я подошла к ней и спросила, как она относится к тому, чтобы пойти со мной на ревизию. Ира спросила: «Ты серьезно?!» Я ответила: «Ну конечно же, серьезно!». И мы помчались проверять павлоградский гастроном».

Спонтанная проверка раскроет украинскую звезду совершенно под другим, непривычным для поклонников ракурсом. В ходе ревизии Ирина Федишин расскажет, считает ли себя хорошей хозяйкой и признается, что готовит по утрам для любимого супруга и двоих сыновей. Не обойдется без лайфхаков: певица поделится рецептом идеальной овсянки, от которой без ума ее семья. А в завершение решит вместе с ведущей, достоин ли гастроном зеленой таблички проекта.

Все это поклонники певицы и фанаты шоу увидят уже сегодня вечером на Новом канале.