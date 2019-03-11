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    Шоу-биз

    Монатик и Дан Балан раскритиковали выступление подопечных Потапа на «Голосе Країни»

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    Дан Балан, Тина Кароль, Монатик и Потап - Монатик и Дан Балан раскритиковали выступление подопечных Потапа на «Голосе Країни»
    Дан Балан, Тина Кароль, Монатик и Потап

    Из-за выступления девушек из команды Потапа разразился скандал

    Вчера вечером состоялись первые вокальные бои на проекте «Голос Країни». Одними из тех, кто вышел на сцену стали Екатерина Гудим и Карина Арсентьева с песней Sia Cheap Thrills. Однако коллеги Потапа не очень высоко оценили выступление девушек.

    «Меня не зацепило. Я почувствовал, что эта песня не для вас», - сказал Дан Балан.

    Поддержал тренера и Дмитрий Монатик. «Мне относительно девушек все понравилось, вы хорошо спели. Вы справились, вы все сделали так как нужно. Я хочу Потапа, как продюсера, попросить идей. Новых, интересных от тебя идей. Я жду почерк Потапа», - обратился к коллеге Монатик.

    Слова звездных тренеров задели Потапа. Ему стало обидно, что они не поддержали девушек, которые очень сильно разволновались на сцене.

    «Когда ты работаешь с людьми, участниками, каждый из них большая планета. Эти планеты замечательные и сейчас то, что вы им наговорили – это некрасиво, потому что это замечательные две девочки», - сказал Потап. 

    Джерело: ТСН

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