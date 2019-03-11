Монатик и Дан Балан раскритиковали выступление подопечных Потапа на «Голосе Країни»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дан Балан, Тина Кароль, Монатик и Потап

Из-за выступления девушек из команды Потапа разразился скандал

Вчера вечером состоялись первые вокальные бои на проекте «Голос Країни». Одними из тех, кто вышел на сцену стали Екатерина Гудим и Карина Арсентьева с песней Sia Cheap Thrills. Однако коллеги Потапа не очень высоко оценили выступление девушек.

«Меня не зацепило. Я почувствовал, что эта песня не для вас», - сказал Дан Балан.

Поддержал тренера и Дмитрий Монатик. «Мне относительно девушек все понравилось, вы хорошо спели. Вы справились, вы все сделали так как нужно. Я хочу Потапа, как продюсера, попросить идей. Новых, интересных от тебя идей. Я жду почерк Потапа», - обратился к коллеге Монатик.

Слова звездных тренеров задели Потапа. Ему стало обидно, что они не поддержали девушек, которые очень сильно разволновались на сцене.

«Когда ты работаешь с людьми, участниками, каждый из них большая планета. Эти планеты замечательные и сейчас то, что вы им наговорили – это некрасиво, потому что это замечательные две девочки», - сказал Потап.

Джерело: ТСН