The Cranberries сняли клип на одну из последних песен с Долорес ОʼРиордан



Кадр из клипа The Cranberries

Ирландская рок-группа выпустила клип на песню All over now

Трек войдет в предстоящий альбом, который станет последним записанным с вокалисткой Долорес ОʼРиордан. Стоит отметить, что презентация композиции состоялась 15 января, в годовщину смерти фронтвумен коллектива.

Режиссером клипа стал аниматор Дэниел Бритт. Последняя пластинка The Cranberries In the End выйдет 26 апреля. В своем интервью изданию Billboard гитарист Ноэл Хоган заявил, что после выхода альбома группа не только перестанет существовать, но и не будет сочинять музыку или выступать вместе. По словам музыканта, что бы они втроем ни делали (Майк Хоган, Ноэл Хоган и Фергал Лоулер), их творчество постоянно будут сравнивать с The Cranberries. На предложения найти другого вокалиста Ноэл отвечает, что Долорес была настолько большой частью группы, что это было бы неправильно — заменять ее кем-то другим.

Напомним, 15 января 2018 года Долорес О'Риордан нашли мертвой в гостинице. По информации полиции, певица утонула в ванне, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ей было всего 46 лет.

Джерело: Buro 24/7