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    Шоу-биз

    The Cranberries сняли клип на одну из последних песен с Долорес ОʼРиордан

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    Кадр из клипа&nbsp;The Cranberries&nbsp; - The Cranberries сняли клип на одну из последних песен с Долорес ОʼРиордан
    Кадр из клипа The Cranberries 

    Ирландская рок-группа выпустила клип на песню All over now

    Трек войдет в предстоящий альбом, который станет последним записанным с вокалисткой Долорес ОʼРиордан. Стоит отметить, что презентация композиции состоялась 15 января, в годовщину смерти фронтвумен коллектива.

    Режиссером клипа стал аниматор Дэниел Бритт. Последняя пластинка The Cranberries In the End выйдет 26 апреля. В своем интервью изданию Billboard гитарист Ноэл Хоган заявил, что после выхода альбома группа не только перестанет существовать, но и не будет сочинять музыку или выступать вместе. По словам музыканта, что бы они втроем ни делали (Майк Хоган, Ноэл Хоган и Фергал Лоулер), их творчество постоянно будут сравнивать с The Cranberries. На предложения найти другого вокалиста Ноэл отвечает, что Долорес была настолько большой частью группы, что это было бы неправильно — заменять ее кем-то другим.

    Напомним, 15 января 2018 года Долорес О'Риордан нашли мертвой в гостинице. По информации полиции, певица утонула в ванне, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ей было всего 46 лет.

    Джерело: Buro 24/7

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