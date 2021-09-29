Известная картина Рубенса оказалась подделкой

Лондонская национальная галерея приобрела это полотно на аукционе Christie's еще в 1980 году за 2,5 миллиона фунтов стерлингов

Искусственный интеллект с вероятностью в 91,78 процента определил как подделку одну из самых известных в мире картин, написанную Питером Паулем Рубенсом «Самсон и Далила», оригинал которой, как считается, выставлен в Национальной галерее Лондона, сообщает The Guardian.

Участники швейцарского проекта Art Recognition проанализировали картину при помощи нейросетей. Несколько раз сравнив ее с 148 другими картинами Рубенса, искусственный интеллект каждый раз приходил к выводу, что на 90 процентов или даже больше она была написана другим художником.

Лондонская национальная галерея приобрела это полотно на аукционе Christie's еще в 1980 году за 2,5 миллиона фунтов стерлингов — по рекордной для того времени цене. На сегодняшний день это эквивалентно 6,6 миллиона фунтов стерлингов, хотя в действительности выручить за картину можно будет значительно больше.

В то же время, нейросеть подтвердила, что другая картина из Национальной галереи — «Вид на Хет Стин ранним утром» — на 98,76 процента является произведением кисти Рубенса. Некоторые эксперты считают, что «Самсон и Далила» — лишь реплика оригинала, который Рубенс написал в 1608-1609 годах для своего покровителя Николааса Рококса. В 1640 году картина исчезла и была найдена в 1926 году.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.