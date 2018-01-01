Известная украинская певица рассказала о сексе втроем

Светлана Лобода сделала неожиданное заявление в прямом эфире

Украинская певица Светлана Лобода, которая не перестает гастролировать на территории России, ответила на провокационные вопросы ведущих российской радиостанции. Так, в утреннем эфире шоу Love Radio знаменитость ответила шокировала не только ведущих, но и своих преданных поклонников. Во время блиц-опроса, певица призналась, что у нее был



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Светлана Лобода

Светлана Лобода сделала неожиданное заявление в прямом эфире

Украинская певица Светлана Лобода, которая не перестает гастролировать на территории России, ответила на провокационные вопросы ведущих российской радиостанции.

Так, в утреннем эфире шоу Love Radio знаменитость ответила шокировала не только ведущих, но и своих преданных поклонников.

Во время блиц-опроса, певица призналась, что у нее был секс втроем. Также выяснилось, что артистка вступала в интимные отношения на первом свидании и часто притворялась уставшей, чтобы избежать полового акта.